Мнение «аналитика»: О заметных проблемах у Путина… Ну вот, началось?

Христос воскрес, православные!

И это самое главное, пусть новости и 2000 лет без малого. Остальные будут не столь радостны, наверное.

Российский президент Владимир #Путин в преддверии инаугурации посетил пасхальную службу в московском храме Христа Спасителя. Один, как и в прошлые годы. Кажется, лишь дважды за весь срок своей пахоты на галерах во благо России он не посещал сей лужковский новодел.

Но в этот раз…

…особенно заметно проявилась одна важная деталь его визитов в неофициально главный российский храм.

Годы идут, а глава государства посещает культовое место в одном и том же одеянии. Неизменный тёмно-синий костюм от Brioni на двух пуговицах и с узкими пикообразными лацканами. Всё тот же багряный галстук от Valentino. Всё та же идеально белая сорочка от Eton. И всё те же чёрные ботинки Salvatore Ferragamo на утолщенной подошве, добавляющие несколько сантиметров к росту.

Притом что перечисленное — сплошь европейские бренды, которые как бы напрочь ушли из России, не желая сотрудничать с «кровавым» Режимом™. Интересно, как его имиджмейкеры обходят эту проблему? Или всё решают #деньги?

Но тогда чего стоят все эти фарисейские завывания европейских политиков?

С другой стороны, а может Он уже несколько лет один и тот же комплект надевает на выход?

Хотя это, конечно, не самый главный вопрос. Интереснее другой.

О чём он молился на пасхальной службе — с таким выражением лица! — после слов патриарха о «справедливом мире»?

И вообще, понимает ли всю истинную меру и степень содеянного?

А если всё понимает, то, может, вот оно — началось?

—