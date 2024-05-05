 

Французский генерал рассказал Boulevard Voltaire, почему Франция неспособна вести войну высокой интенсивности

05.05.2024, 1:31, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на свои громкие заявления, президент Макрон ничего не делает для укрепления обороны страны, считает генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев. В интервью Boulevard Voltaire он подчеркнул, что Франция пока не готова участвовать в украинском конфликте, потому что у неё нет запасов вооружения.


AP

Комментируя неоднократные заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину, генерал Кристоф Гомар в интервью Boulevard Voltaire отметил, что президент Франции много говорит, но мало делает. По словам Гомара, не было ни малейшей попытки укрепить оборону страны: согласно последней военной программе, рассчитанной до 2030 года, в армии сократится число танков и истребителей Rafale.

Генерал подчёркивает, что сейчас Франция не в состоянии вести войну высокой интенсивности, как на Украине. В случае введения военной экономики ей придётся гораздо больше тратить на оборону и прежде всего создать запасы вооружения, которых сейчас нет. На это нужно время: сейчас Франция едва производит 3 тыс. снарядов в месяц, тогда как на Украине такой объём уходит за день.

Кристоф Гомар также утверждает, что Запад ошибся, посчитав, что российская армия отступает и проигрывает. РФ заняла часть украинской территории, которую ВСУ не могут вернуть из-за нехватки солдат и вооружения. В случае успехов Кремля Макрон угрожает вмешаться, однако непонятно, с какой целью. Запад не спешит пояснить, что в его понимании означает победа на Украине, а пока с той и с другой стороны гибнут солдаты и мирные жители. 


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