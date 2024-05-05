Французский генерал рассказал Boulevard Voltaire, почему Франция неспособна вести войну высокой интенсивности

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Несмотря на свои громкие заявления, президент Макрон ничего не делает для укрепления обороны страны, считает генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев. В интервью Boulevard Voltaire он подчеркнул, что Франция пока не готова участвовать в украинском конфликте, потому что у неё нет запасов вооружения.



AP

Комментируя неоднократные заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину, генерал Кристоф Гомар в интервью Boulevard Voltaire отметил, что президент Франции много говорит, но мало делает. По словам Гомара, не было ни малейшей попытки укрепить оборону страны: согласно последней военной программе, рассчитанной до 2030 года, в армии сократится число танков и истребителей Rafale.

Генерал подчёркивает, что сейчас Франция не в состоянии вести войну высокой интенсивности, как на Украине. В случае введения военной экономики ей придётся гораздо больше тратить на оборону и прежде всего создать запасы вооружения, которых сейчас нет. На это нужно время: сейчас Франция едва производит 3 тыс. снарядов в месяц, тогда как на Украине такой объём уходит за день.

Кристоф Гомар также утверждает, что Запад ошибся, посчитав, что российская армия отступает и проигрывает. РФ заняла часть украинской территории, которую ВСУ не могут вернуть из-за нехватки солдат и вооружения. В случае успехов Кремля Макрон угрожает вмешаться, однако непонятно, с какой целью. Запад не спешит пояснить, что в его понимании означает победа на Украине, а пока с той и с другой стороны гибнут солдаты и мирные жители.