 

Рупор кремлевской пропаганды: Сообщили о гибели капитана Ульмана

05.05.2024, 1:30, Разное
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Вчера сообщили (https://t.me/okspn/30859?single), что на фронте погиб капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, который с 2007 года находился в федеральном розыске по делу, где его сделали крайним за выполнение вышестоящего приказа на зачистку (https://www.kp.ru/daily/23901/67145/) в ходе КТО в Чечне еще в 2002 году. Несмотря на то, что суд присяжных Ульмана оправдал, состоялся еще один,суд, во время которого Ульман пропал (https://lenta.ru/articles/2007/04/16/ulman/) вместе с двумя сослуживцами. Обстоятельства "пропажи" до конца неизвестны.

Несмотря на нахождение в розыске, Ульман успешно продолжал служить Родине в ином качестве на различных ТВД.
Это человек с удивительной биографией, которая осталась в тени многих конфликтов последних 15 лет.
Будет жаль, если информация о его гибели подтвердится.

PS. Жена Ульмана утверждает, что на СВО ее муж не погибал и он якобы погиб в 2007 году. Но конечно же в 2007 он не погибал.

Источник: Colonel Cassad


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