Евродепутат Нацобъединения указал в Valeurs actuelles на беспредел в использовании бюджета ЕС

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Бюджет ЕС расходуется неэффективно из-за недостатков и злоупотреблений сложившейся системы, пишет евродепутат Нацобъединения Эрик Минарди в статье для Valeurs actuelles. По его словам, проблемы в планировании и прогнозировании трат Евросоюза привела к тому, что некоторые фонды, рассчитанные на семь лет, истощились за два года.



AP

Использование фондов Евросоюза идёт вразрез с интересами его жителей, предупреждает в статье для Valeurs actuelles евродепутат от «Национального объединения» Эрик Минарди. С июля 2022 года он участвует в заседаниях бюджетной комиссии Европарламента, что даёт ему право указать на «недостатки и возмутительные злоупотребления» сложившейся системы.

Раздвоение бюджета на Многолетний финансовый план и фонд восстановления европейской экономики создало сложности в планировании, прозрачности и ответственности за использование выделенных средств. Специальные инструменты для экстренной помощи членам ЕС и третьим странам не подвергаются тщательному контролю и приводят к дополнительным тратам. В результате некоторые фонды, рассчитанные на семь лет, истощились за два года.

Еврокомиссия собирается ввести новые налоги для финансирования своей политики, но главным образом для пополнения фонда восстановления и компенсации за неэффективные траты. Однако этих поступлений будет недостаточно из-за их волатильности, связанной с европейской экономикой. Сложившаяся ситуация указывает на структурные недостатки в вопросах планирования и прогнозирования бюджета ЕС.