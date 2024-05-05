 

Рупор кремлевской пропаганды: О значении Часов Яра

05.05.2024, 0:20, Разное
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Освобождение Часов Яра дает прямой выход в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Это примерно 10 км до Константиновки, 20-25 км до Дружковки и Краматорска, 30-35 км до Славянска.

Отсюда и усилия противника по удержанию города, потеря которого будет иметь для ВСУ тяжелые оперативные последствия.

На данный момент бои за город и прилегающие высоты уже идут вовсю.

Источник: Colonel Cassad


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