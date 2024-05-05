Рупор кремлевской пропаганды: О значении Часов Яра
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Освобождение Часов Яра дает прямой выход в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Это примерно 10 км до Константиновки, 20-25 км до Дружковки и Краматорска, 30-35 км до Славянска.
Отсюда и усилия противника по удержанию города, потеря которого будет иметь для ВСУ тяжелые оперативные последствия.
На данный момент бои за город и прилегающие высоты уже идут вовсю.
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Источник: Colonel Cassad
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