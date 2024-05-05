Мнение: Смерть Специалиста

Михаил Пожарский, популярный автор в Телеграме, прочитал занятное, можно даже сказать, парадоксальное утверждение психолога Роба Хендерсона, что чем высокообразованнее человек, тем более он почему-то склонен принимать на веру авторитетные “научные” утверждения. Цитирую Пожарского (в Телеграме у него какой-то извращенно-бессмысленный ник):

“У психолога Роба Хендерсона есть занятный текст – “Почему умные люди верят в глупые идеи”… Казалось бы, чем выше уровень образования, тем больше человек должен полагаться на критическое мышление, сопоставлять факты и аргументы. Однако на практике выходит ровно наоборот… Студенты и выпускники топовых американских ВУЗов обладают взглядами более радикальными, нежели в среднем по стране. Проверкой фактов никто не озабочен – люди делятся в зависимости от принадлежности к группе. Там же Хендерсон поминает нацистскую пропаганду и американский маккартизм – в обоих случаях именно более образованные люди были более склонны верить пропаганде. Отдельно доставляет исследование об СССР – пишут, что люди с законченным полным школьным образованием и квалифицированные рабочие в два-три раза чаще оказывались убежденными коммунистами, нежели колхозники и чернорабочие” (МИХАИЛ ПОЖАРСКИЙ).

Думаю, этот парадокс проще объяснять из концепции нашего радикального философа Сергея Морозова – такой русский Диоген, живет в бочке, работает грузчиком и пишет в ЖЖ. Страшно талантлив. Я опираюсь на его книгу 2019 года “Цивилизация. Машины. Специалисты”.

Морозов говорит, что наша цивилизация вошла уже в предзакатную стадию, и это выражается, в частности, в прогрессирующем ускорении ее дискретности, или иначе – специализации. Знание постоянно и все более дробится, а рынку требуются все более и более узкие специалисты, которым, в свою очередь, надо все больше и больше учиться, чтобы овладеть нужными для их работы все более и более специализированными знаниями.

Отсюда нарастает разрыв в понимании даже между работниками в родственных областях. Специалист блестяще знает свой участок – но крайне узкий; и он также знает, естественно, сколько трудов ему пришлось положить, чтобы уметь работать в своей крохотной, но крайне важной области.

Однако отсюда же у него формируется твердая, почти аксиоматическая уверенность, что понять, что и почему говорит ДРУГОЙ специалист по СВОЕЙ области – он не сможет, и не стоит даже пытаться человеку “со стороны”; ведь чтобы его понять, надо будет лет пять напряженно “грызть гранит”. Он СУДИТ ПО СЕБЕ, ведь и его узкую область точно так же не сможет понять никто “со стороны”!

А вот люди, по Морозову, являющиеся “антиспециалистами” (интегралистами, универсалистами), то есть имеющие противоположный навык – смотреть на ситуацию в целом, понимать, как одно влияет на другое и каков будет интегральный эффект – по мере развития Цивилизации постепенно исчезают, настолько сложно становится понимать и держать в уме все детали.

И в конечном итоге цивилизация вырождается в сплошных “специалистов” – которые хороши каждый на своем очень узком участке (условно – в материаловедении, например, имеют дело даже не с каким-то материалом как есть, а с материалом только при определенной температуре и при определенном давлении – тут про него знают всё, при сдвиге температуры на 5 градусов вверх или вниз, уже не имеют понятия). И эти специалисты всем прочим специалистам просто вынуждены ВЕРИТЬ, даже не пытаясь понять, имея для себя универсальное объяснение “я в этом не специалист, тут нужно верить специалисту”.

Возможно, отсюда как раз можно понять, почему Россия и Украина оказались самыми “скептическими” странами в отношении “прививок” в 2020-21 гг. После полного провала и развала советской системы обучения мы оказались откинуты назад со “столбовой дороги цивилизации”, само по себе обучение потеряло для большинства всякое значение (мы уже и привыкли, что люди работают вовсе не по той специальности, по какой учились) – и от этого возник некий приятный побочный эффект: в наших странах сохранилось значительно больше “универсалистов”, чем на Западе, где Цивилизация загнала в “специалисты” почти все население поголовно, и оттого покорность “прививкам” реально поражала воображение: люди шли, даже не пытаясь что-то поставить под сомнение, ведь “это же специалисты сказали!”

А в России и Украине попросту сам по себе “универсальный” способ мышления еще не дискредитирован до конца, поскольку в этих “проклятых странах” почти отсутствует производство в сфере “высоких технологий” – они в лучшем случае покупаются запечатанными в коробке, и спрос на специалистов почти отсутствует.

У Морозова пессимистичный взгляд на будущее – мы, на его взгляд, в общем глобальном тренде, Цивилизация уходит, и ничего противопоставить нельзя. Или мы будем еще какое-то время скакать тут обезьянами по веткам, пытаясь сохранять хотя бы возможность целостного интегрального взгляда на происходящие события (и обогреваясь лучиной в разрушенной хрущевке) – или станем вслед за ушедшим вперед человечеством усиленно “развиваться”, но ценой нарастания “специализации” и превращения в конечном итоге общества в колонию полуразумных специализированных муравьев, в принципе неспособных глядеть по сторонам и вверх, что вскоре, понятно, неизбежно приведет к тому, что муравьев снесет первый же Идеальный Шторм, а они до последнего даже не смогут осознать, что именно с ними и вокруг них происходит.

Умрут счастливыми.