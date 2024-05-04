MySmartPrice: бюджетный флагман Poco F6 Pro появился в базе Geekbench

Смартфон Poco F6 Pro от Xiaomi, позиционируемый как бюджетный флагман, прошел тестирование в бенчмарке Geekbench, пишет портал MySmartPrice.

Устройство, обозначенное под номером модели 23113RKC6G, оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 14. Предполагается, что смартфон будет доступен в различных модификациях с разным объемом ОЗУ.

По результатам тестирования в Geekbench, Poco F6 Pro набрал 1421 балл в одноядерном и 5166 баллов в многоядерном тесте. Однако стоит отметить, что это был инженерный образец, поэтому фактическая производительность устройства после релиза может отличаться.

Согласно слухам, Poco F6 Pro является международной версией китайской модели Redmi K70, представленной в конце ноября. Ожидается, что устройство будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1440х3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4000 нит. Также в его арсенале будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт и тройная камера на 50, 8 и 2 Мп.

Дата официального анонса Poco F6 Pro пока не сообщается.