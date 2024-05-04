Физиолог Созыкин: чай в пирамидках содержит частицы микропластика, способные вызывать рак

Физиологический врач Александр Созыкин призывает отказаться от регулярного употребления чая в пирамидках. Он критикует использование пакетиков, утверждая, что настоящая культура чаепития предполагает приготовление напитка из листового чая, не приемлющего пакетиков.

Согласно Созыкину, пакетированный чай может содержать микропластик, о чем свидетельствуют результаты недавних исследований. Особенно опасны в этом отношении чай в пирамидках, которые, по его словам, выделяют микропластик при заваривании, что под воздействием высокой температуры может привести к образованию искусственных наночастиц.

Эксперт предупреждает, что регулярное употребление такого чая может привести к накоплению микропластика в организме, увеличивая риск различных заболеваний, включая рак. Исследования показали, что особенно уязвимы к таким повреждениям кровь, печень и почки.

Вместо пакетированного чая Созыкин рекомендует использовать полезную заварку из листового или гранулированного чая.