Мнение: Ввод жилья в России и на Украине, расходы стран на СВО и поставки оружия через несколько лет

1. В советскую эпоху жилья на Украине на душу населения строилось примерно столько же, сколько в РСФСР, а в абсолютных цифрах, с учётом разницы в величине населения, примерно в 3 раза меньше. После провозглашения «независимости», если это слово применимо к колонии США, Украина отстала от нас в разы. Цитирую Genby (ссылка):



В советское время соотношение объёмов ввода жилья колебалось между 3-3,5. Скачок с 3 до 5 протянулся с 1993 по 1996 годы. С 1997 по 2013 соотношение выросло до 6. За исключением краха украинского строительства в 2009 году. После «революции гидности» показатель вырос более 8. После российского ответа на украинское нападение соотношение вводов жилья стало более 14 раз.

Страдания Украины под управлением США создают для нас определённые внутриполитические риски. До 1992 Украинская ССР жила значительно лучше, чем РСФСР, так как политика партии подразумевала выкармливание национальных окраин за счёт русского центра. В абсолютных цифрах получалось всё равно очень бедно, но на фоне жителей РСФСР условный житель Киева, Одессы или Симферополя чувствовал себя обеспеченным человеком. Это проявлялось, в частности, в презрительных репликах про русское пьянство и превосходство украинской нации — вполне распространённых уже в советские времена.

После распада СССР Россия начала выздоравливать, тогда как Украина по неизбежным экономическим причинам так и прозябала где-то на советском уровне: что-то на Украине стало лучше, что-то хуже, а в среднем осталось примерно как и было в 1980-е, например. Из-за этого на Украине непропорционально много любителей СССР, которые о плохом уже забыли, а о хорошем — чувстве превосходства над русскими, например — отлично помнят. Если вы обратите внимание, несуразно много блогеров-леваков, которые пишут про «две гвоздики товарищу Сталину» имеют именно украинские корни. Причину я описал выше: если в России всерьёз ностальгируют по советским временам, допустим, 5% населения, то на территориях, которые до 2014 года были Украиной — уже 25-50%.

2. Вот сколько денег на военные расходы потратили Россия, Украина и страны НАТО за два года войны, по сравнению с обычным уровнем затрат на оборону (ссылка):



На первом месте США, истратили на СВО $191 млрд. На втором месте Украина – $97 млрд. Россия истратила на СВО $63,6 млрд. Пропустим Саудовскую Аравию и Индию…

Европейские страны + Канада и Австралия потратили около $65 млрд. Наверняка с лимитрофами наберётся военных расходов $70-75, где половина расходов пришлась на Польшу, Германию и Британию.

Поскольку Украина воюет в долг, то траты НАТО + Украина составили $360-370 против российских $63,6 млрд, в 6 раз больше. Отмечу, это только военные расходы – а это только половина трат. Допустим, финансовая помощь это в том числе и украинские сверхтраты $97 млрд, но это не всё. А ведь есть ещё гуманитарные расходы. Всего сверхтраты НАТО на СВО за 2 года составили как минимум, около 500 млрд. <…>

Россия по военным затратам по отношению к ВВП с трудом входит в ТОП-5. На первом месте Украина 37%, на втором месте Алжир с 8,2% на третьем месте Саудиты с 7,1% и только потом Россия с 5,9%, причём на пятки наступает Оман и Израиль с 5,4% и 5,3%. Россия увеличила траты с 4,1% до 5,9% ВВП, всего на 1,8%.

3. Американцы в апреле выдали Украине деньги на продолжение военного вредительства русским. Основная часть выделенного осядет в США, пойдёт американским оружейникам. При этом запасы оружия в США истощены, так что эти средства будут осваивать довольно долго, что, как показывает опыт, позволит плотно набить карманы всем причастным (ссылка):

Вашингтон готовится заключить с американскими фирмами контракты на шесть миллиардов на поставку вооружений и оборудования на Украину. Об этом сообщает Politico.

Таким образом американская администрация пытается как можно быстрее наполнить крупный пакет помощи Украине. На эти цели выделен 61 миллиард долларов.

В крупный пакет помощи Киеву, по словам источников Politico, войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства противодействия БПЛА и ракеты класса «воздух — воздух». Однако все это вооружение поступит на Украину через несколько лет, так как оно будет производить с нуля, а не поставляться со складов американской армии.

Обратите внимание: выделили 61 миллиард, а контракты заключают только на 6 миллиардов. Найти производителей, способных оперативно выпустить что-нибудь военное на оставшиеся 55 миллиардов, пока что не получается.