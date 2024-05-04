Американские инженеры, работавшие в Boeing, собрались у посольства Эквадора в поисках убежища

У посольства Эквадора в США собралась огромная очередь из бывших инженеров фирмы Boeing Commercial Airplanes, занимающейся производством пассажирских самолётов. На фоне резко повысившейся смертности в этой социальной группе они просят об убежище.

«У нас на заводе недавно главный инженер пропал, – говорит один из просителей. – Он долго возмущался из-за болтов нового типоразмера, которые нам прислали из соображений унификации. Говорил, что если мы такие болты будем по новому техпроцессу вбивать в старые посадочные места, то весь самолёт при полёте по швам разойдётся. Болты мы всё-таки начали вбивать, а вот главного инженера я больше не видел».

В свою очередь конструктор-технолог Карлос Дэвис, просивший не называть его имени и фамилии, говорит, что выступал против внедрения легковоспламеняемых, но дешёвых деталей салона, особенно одновременно с переходом на более тонкие провода. Вскоре он заметил за собой слежку, а потом на него совершили покушение.

«Мой босс сказал, что не имеет ко мне личных претензий, но ему велели позаботиться обо мне, после чего я выпрыгнул в окно и потом неделю скрывался в порту», – рассказал он.

В пресс-службе Boeing отвергают слухи о преследованиях и называют своих сотрудников «фантазёрами со слишком длинными языками».

«Мы много и вежливо общались с этими людьми по поводу недоразумений, которые возникли, – пояснил пресс-секретарь и по совместительству глава службы внутренней безопасности Boeing Бо́рис Мендоза. – К сожалению, не все верным образом отвечают на предложение дружбы, а из согласившихся не все оказываются хорошими друзьями нашей корпоративной семьи. Семья обеспокоена и расстроена, семья будет предпринимать меры».

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