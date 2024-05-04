 

Электросамокатчиков меньше не стало: в Совфеде признали провал политики по борьбе с ЛГБТ

04.05.2024, 17:33, Разное
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Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в своём
докладе объявила, что усилия правительства по борьбе с экстремистской
идеологией ЛГБТ* пока не приносят видимых результатов. По данным Росстата, за
время проведения кампании количество электросамокатов на улицах городов-миллионников
увеличилось на 0,2%.

Несмотря на замедление роста количества пользователей этого
вида транспорта, об отрицательном росте пока приходится только мечтать. В Совфеде считают,
что одна из причин неэффективности принятых мер – неосведомлённость
правоохранительных органов о разновидностях представителей экстремистской
идеологии ЛГБТ. Среди полицейских бытует наивное и давно устаревшее
представление о том, что к нему относятся лишь агрессивные представители
меньшинств с цветными флагами, но никак не самокатчики. Матвиенко потребовала от главы МВД Владимира
Колокольцева провести среди своих сотрудников разъяснительную работу.

«Мало того, что полицейские чаще всего не знают о связи
электросамокатов с ЛГБТ, но и сами подают гражданам дурной пример, – возмущается
она. – Недавно своими глазами видела, как майор полиции в одном
из московских районов подъехал к отделению на самокате. Он в этот момент был в форме
и погонах. Сейчас он, конечно, уехал сержантом в Норильск, однако проблему мы так не решим. Нужно сначала заставить самих себя соблюдать вводимые
ограничения и уже потом требовать чего-то от граждан».

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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