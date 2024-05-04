Электросамокатчиков меньше не стало: в Совфеде признали провал политики по борьбе с ЛГБТ

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в своём

докладе объявила, что усилия правительства по борьбе с экстремистской

идеологией ЛГБТ* пока не приносят видимых результатов. По данным Росстата, за

время проведения кампании количество электросамокатов на улицах городов-миллионников

увеличилось на 0,2%.

Несмотря на замедление роста количества пользователей этого

вида транспорта, об отрицательном росте пока приходится только мечтать. В Совфеде считают,

что одна из причин неэффективности принятых мер – неосведомлённость

правоохранительных органов о разновидностях представителей экстремистской

идеологии ЛГБТ. Среди полицейских бытует наивное и давно устаревшее

представление о том, что к нему относятся лишь агрессивные представители

меньшинств с цветными флагами, но никак не самокатчики. Матвиенко потребовала от главы МВД Владимира

Колокольцева провести среди своих сотрудников разъяснительную работу.

«Мало того, что полицейские чаще всего не знают о связи

электросамокатов с ЛГБТ, но и сами подают гражданам дурной пример, – возмущается

она. – Недавно своими глазами видела, как майор полиции в одном

из московских районов подъехал к отделению на самокате. Он в этот момент был в форме

и погонах. Сейчас он, конечно, уехал сержантом в Норильск, однако проблему мы так не решим. Нужно сначала заставить самих себя соблюдать вводимые

ограничения и уже потом требовать чего-то от граждан».

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

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