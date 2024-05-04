Губернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова

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04.05.2024, 17:10, Новости дня
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Он также обсудил с жителями планы по обновлению Сквера генерала Кузнецова и началу работ в Некрасовском сквере в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. В следующем году приступим ко II этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим – это наше культурное наследие», – отметил Воробьев.

Местные жители высоко оценили изменения на площади. Они отметили, что теперь стало удобнее гулять в центре и проводить время на свежем воздухе, следует из сообщения пресс-службы подмосковного правительства.

Отмечается, что уже в этом году в Дмитровском городском округе приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме, который стал победителем Всероссийского голосования за территории благоустройства.

На этой территории планируется установка новой детской игровой площадки, декоративных объектов, площадки для воркаута и мест отдыха.

Кроме того, в ближайшие два года в Дмитрове благоустроят Некрасовский сквер. А в парке «Березовая роща» заменят инженерное оборудование фонтана и обновят прилегающую территорию.

Напомним, что работы по благоустройству Дмитрова проходят по национальному проекту «Жилье и городская среда», призванному повысить уровень комфорта жителей Московской области.


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