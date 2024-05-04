 

France 24 – беспрецедентная миссия — Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

04.05.2024, 16:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Китай в пятницу отправил к спутнику Земли свой зонд «Чанъэ-6», который должен будет выполнить беспрецедентную по сложности задачу — собрать образцы грунта на обратной стороне Луны и доставить их обратно на Землю, передаёт France 24. Как отмечает корреспондент канала, это не только станет серьёзным технологическим свершением для КНР, но и поможет больше узнать о происхождении Луны и всей Солнечной системы.

В эту пятницу в Китае стартовала беспрецедентная космическая миссия: сегодня КНР запустила свой новый лунный модуль, который носит название Чанъэ — в честь богини Луны из китайской мифологии. Модуль должен будет посетить обратную сторону Луны и собрать образцы грунта, которые могут помочь сделать ценные открытия, дабы глубже понять разницу между этим слабее изученным регионом и лучше исследованной видимой стороной.

О значении этой миссии — в нашем репортаже из Пекина.

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24, Пекин: Миссия будет продолжаться 53 дня. Цель — собрать два килограмма лунного грунта, включая пыль и породу, с обратной стороны Луны, из места под названием бассейн Южный полюс — Эйткен. Это — кратер диаметром 2500 километров, возраст которого — около четырёх миллиардов лет.

В операции задействовано в общей сложности четыре образца высокотехнологичного оборудования: орбитальный модуль, посадочный модуль, спутник-ретранслятор, а также возвращаемый модуль — и я всё это перечисляю потому, что речь идёт о самой высокотехнологичной роботизированной лунной миссии в истории Китая. И миссия это непростая, ведь до этого ещё никому не удалось доставить на Землю образцы с обратной стороны Луны.

Но дело здесь не только в самом технологическом свершении в виде путешествия в это таинственное место, которое не видно с Земли, и доставки оттуда груза, дело не только в том, чтобы показать технологическое мастерство и получить престиж: те образцы, которые получат благодаря это миссией, могут помочь учёным больше узнать о происхождении Луны, как и о происхождении всей нашей Солнечной системы.

В среднесрочной же перспективе миссия также выступит для китайской стороны в качестве практики перед отправкой на Луну своей первого пилотируемого полёта. Но что важнее всего, это также придаст Китаю чрезвычайно важный импульс в рамках мировой гонки за исследованиями воды на Южном полюсе Луны.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.


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