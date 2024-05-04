 

На акции против закона об иноагентах в Тбилиси россиянин смог заставить силовика сложить щит и дубинки, скандируя «Позор!»

04.05.2024, 14:13, Разное
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На одном из митингов против принятия закона об иноагентах 30-летний программист из России Василий Плюшкин смог собственноручно предотвратить задержание одной из протестующих.

Как рассказал мужчина, в этом ему помог многолетний опыт участия в протестных акциях у себя на родине. Сам Плюшкин рассказывает, что большинство из его коллег-релокантов после новостей о попытке принятия закона об иноагентах в парламенте приняли решение уехать из Грузии, однако сам активист решил остаться и бороться вместе с грузинским народом за демократические ценности.

– Грузинский стиль ведения протестов весьма своеобразный: протестующие одевают шлемы, используют бутылки с зажигательной смесью, строят баррикады. Примечательно, что они даже не знают, кто такой Максим Кац*,— отметил Плюшкин. — Однако меня это не испугало, я в такой борьбе против полицейского произвола достаточно долго. Однажды мы на Болотной просто сели перед силовиками и продолжали сидеть им назло, пока они нас не разогнали. До метания коктейлей Молотова не доходило, но как показала уголовная статистика, пластиковые стаканчики являются куда более мощным оружием.

В ходе протеста на площади Руставели мужчина стал свидетелем того, как сотрудник грузинской полиции попытался задержать студентку, участвовавшую в акции, однако Плюшкин смог ее защитить.

– К такой ситуации я был подготовлен, случалась она со мной не редко. Как и на подобных акциях в России, когда протестующих задерживают, я сразу же достал свой айфон и начал снимать полицейский произвол, попутно крича изо всех сил в адрес полицейских «Позор!». Благо, в отличие от России, здесь всё-таки европейская страна и сотрудники полиции заботятся о своей репутации, и поэтому, как только он услышал меня, он отпустил девушку, встал на колени и начал просить прощения у народа за попытку вернуть 1937-й год, — рассказал он о героическом поступке.

Также эмигрант подчеркнул удобство автозаков, применяемых правоохранительными органами и похвалил качество грузинского суда: россиянин имеет право в течение месяца обжаловать вынесенное решение об экстрадиции в Россию.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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