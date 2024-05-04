 

В некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов

04.05.2024, 11:10, Разное
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Врач Марина Макиша подчеркивает важность контроля за содержанием витамина К в рационе, особенно для людей со склонностью к густой крови и тромбозу. Этот микроэлемент регулирует свертывание крови и обмен кальция, недостаток которого может привести к серьезным нарушениям, таким как кальциноз сосудов.

Важно помнить, что для некоторых людей, особенно с проблемами густой крови и тромбозом, необходимо строго контролировать уровень витамина К в рационе. Передозировка этого витамина может привести к образованию тромбов, поэтому важно обсудить с лечащим врачом исключение определенных продуктов из рациона.

Однако для людей без подобных проблем витамин К не является опасным и не приводит к образованию тромбов. По словам доктора Макиши, организм способен безопасно обрабатывать этот витамин из пищи.

Таким образом, контроль за уровнем витамина К в рационе играет важную роль в поддержании здоровья, особенно для людей с предрасположенностью к тромбозу и проблемами густой крови.


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