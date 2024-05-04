Красные и желтые красители для яиц чаще содержат опасные добавки

Перед празднованием Пасхи врачи предупредили россиян о необходимости осторожного выбора красителей для яиц. Доктор Малышева указала на то, что краска может проникнуть внутрь яйца через его поры, поэтому лучше использовать натуральные пигменты, такие как овощные или ягодные соки, а также луковую шелуху.

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус подчеркнул, что готовые красители могут быть опасными из-за содержащихся в них веществ. Он рекомендовал избегать красителей с диоксидом титана и диоксидом кремния (Е129, Е102 и Е110), информацию о которых обычно можно найти на упаковке.

Доктор Малышева добавила, что чаще всего опасные добавки содержатся в красных и желтых красителях. Ранее диетолог Елена Соломатина отметила, что окрашенные яйца можно долго хранить в холодильнике.