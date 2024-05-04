 

Красные и желтые красители для яиц чаще содержат опасные добавки

04.05.2024, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перед празднованием Пасхи врачи предупредили россиян о необходимости осторожного выбора красителей для яиц. Доктор Малышева указала на то, что краска может проникнуть внутрь яйца через его поры, поэтому лучше использовать натуральные пигменты, такие как овощные или ягодные соки, а также луковую шелуху.

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус подчеркнул, что готовые красители могут быть опасными из-за содержащихся в них веществ. Он рекомендовал избегать красителей с диоксидом титана и диоксидом кремния (Е129, Е102 и Е110), информацию о которых обычно можно найти на упаковке.

Доктор Малышева добавила, что чаще всего опасные добавки содержатся в красных и желтых красителях. Ранее диетолог Елена Соломатина отметила, что окрашенные яйца можно долго хранить в холодильнике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Австралия стремится удвоить свой военно-морской флот

04.05 / Отряд сотника Ермака завершил колонизацию спутников Юпитера и Сатурна

04.05 / В некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов

04.05 / iGuides: обновление One UI 6.1 ломает сенсорные экраны в Samsung Galaxy S22

04.05 / Полиция Буэнос-Айреса пресекла попытку радикалов вынести Гитлера из его мавзолея

04.05 / Растирание маслом: эффективная техника по уходу за кожей, которая удаляет жир и грязь, а также макияж

04.05 / Мнение: Счастье всеобщей ненависти

04.05 / Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение

04.05 / Вишневый сок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

04.05 / Мнение «аналитика»: О ночном подрыве Крымского моста… Чей провал?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика