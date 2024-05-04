 

Полиция Буэнос-Айреса пресекла попытку радикалов вынести Гитлера из его мавзолея

04.05.2024, 9:33, Разное
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Ожесточённые столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе закончились жёстким разгоном демонстрантов, в очередной раз пытавшихся взять штурмом мавзолей Адольфа Гитлера и вынести оттуда тело диктатора.

Толпа разошлась после того, как полиция пустила в ход резиновые пути и светошумовые гранаты.

За последние 10 лет это уже пятая попытка вынести Гитлера из мавзолея на площади Ветеранов. Все прошлые демонстрации проходили относительно мирно: сторонники захоронения фюрера на городском кладбище по католическому обряду пытались добиться своего, подписывая петиции, однако не набирали необходимого числа голосов. В 2020 году протестующие не смогли собраться из-за антиковидных мер, а в 2017 году разошлись после воззвания папы римского Франциска, который пообещал «решить вопрос [о судьбе Гитлера] с Господом». Новые протесты беспрецедентны как по масштабам, так и по агрессии обеих сторон: в начавшихся в середине апреля митингов приняло участие до 900 тысяч человек. Из-за этого в Буэнос-Айресе было введено чрезвычайное положение, а президент Хавьер Милей вынужден был заморозить исполнение собственного закона о расформировании столичной полиции.

– Конечно, нам нужно в целях экономии избавиться от полицейских, но тогда некому будет защитить мавзолей от вандалов, – рассуждает Милей. – Каким бы Гитлер ни был, какие бы противоречивые оценки ни вызывал, он – часть истории Аргентины. Здесь он прожил долгих 25 лет и написал несколько книг, выступал в университетах и помогал наладить военную промышленность. Мавзолей – это часть исторического наследия аргентинского народа. Там похоронен не только Гитлер, но и Мартин Борман, Генрих Мюллер и другие видные исторические деятели. Его нельзя просто так взять и закрыть.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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