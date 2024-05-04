Растирание маслом: эффективная техника по уходу за кожей, которая удаляет жир и грязь, а также макияж

У многих периодически появляются забитые поры на носу, подбородке и лбу. Сегодня все популярней становится тенденция ухода за кожей, которая способна раз и навсегда обеспечить чистоту кожи. Как ни удивительно, это растирание маслом. Мы раскрываем, что за этим стоит и как это работает.

Косметический тренд против закупоренных пор

Косметологи утверждают, что нашли решение множества проблем: тренд с использованием масла становится все более популярным в индустрии красоты. Но что именно стоит за такой тактикой ухода за кожей?

Термин «растирание маслом» относится к методу глубокого очищения кожи, при котором излишки кожного сала удаляются с помощью масла. Эта тенденция зародилась в Корее, которая известна своими передовыми методами ухода за кожей. В свою очередь кореянки вспомнили давно забытый опыт древних египтянок, которые при помощи масел поддерживали кожу в идеальном состоянии.

Как работает растирание маслом

Растирание маслом направлено на очистку закупоренных пор и защиту от пересушивания, как это бывает при использовании средств на спиртовой основе. Идея основана на борьбе подобного с подобным.

Этот метод включает в себя нанесение масла, подходящего вашему типу кожи, на нужные участки и интенсивный массаж, чтобы ослабить выработку кожного сала в порах. Продолжительность воздействия должна быть от пяти до десяти минут, что имеет решающее значение. Растирание маслом — гораздо более мягкий процесс очищения пор, чем выдавливание пор. Последнее может вызвать повреждение кожи и воспаление.

Что еще нужно знать

Если у вас чувствительная или склонная к воспалениям кожа, растирание маслом может вам не подойти. Можно попробовать начать на одном участке, но будьте осторожны, потому как длительный и интенсивный массаж сам по себе может вызвать раздражение. Но если у вас нормальная кожа и вы не обладаете большой чувствительностью, эта практика, вероятно, не принесет вреда.

Выбор масел

Это самый сложный вопрос. Хотя в отзывах о процедуре некоторые пишут, что используют обычное оливковое масло, косметологи предостерегают от подобного шага. Если вы хотите попробовать растирание лица маслом, специалисты готовы порекомендовать продукт, предназначенный для лица.

Любой косметолог порекомендует использовать более мягкие очищающие масла для лица с питательными ингредиентами, такими как сафлор или витамин Е. Они некомедогенны и действуют на все типы кожи.

Если вы хотите попробовать растирание маслом самостоятельно, попробуйте для начала очищающее масло из 7 ингредиентов Typology которое имеет очень простой состав и эффективно удаляет макияж. Бюджетным вариантом является очищающее средство Melting Balm Cleanser от Byoma, которое имеет приятную бархатистую текстуру, которая тает на коже, одновременно укрепляя кожный барьер. Очищающее масло камелии от Tatcha не зря является незаменимым помощником каждого влиятельного лица в сфере красоты: оно питает, не сушит и удаляет макияж без раздражения.

Заключение

Растирание маслом – интересная техника, но не у каждого есть время, чтобы потратить 15 минут на протирание лица. Если у вас не чувствительная кожа и есть время, то можете смело попробовать растирание маслом, это может помочь вам мягко отшелушить кожу. Но для тех, кто предпочитает более быстрые способы ухода за собой, можно заменить масло на мицелярную воду, тоник и сыворотку. Первый моментально очищает кожу от загрязнений и макияжа, второй тонизирует, а третья питает, предотвращает от сухости и повышает упругость. Для чувствительной кожи, склонной к высыпаниям, это будет идеальным вариантом. А с маслами действительно стоит быть аккуратным, несмотря на видимую эффективность процедуры, чтобы не навредить себе.