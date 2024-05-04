Мнение «аналитика»: О ночном подрыве Крымского моста… Чей провал?

Да, самые «нехорошие» дела как правило творятся по ночам или под утро. Тут тоже не исключение.

Вообще, страсть украинских властей к уничтожению Крымского моста приняла совсем уже иррациональный характер. Как кость в горле этот инфраструктурный объект для них. Как красная тряпка для быка. Оно и понятно: мост — символ в первую очередь, а потом уже транспортная артерия. Но всё равно готовность заплатить любую цену отдаёт уже какой-то манией.

И вот…

Стало известно, что подрыв Крымского моста в 2022 г. был совершён с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 тонн тротила. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы. По его данным, основным зарядом стало смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия и мелкодисперсные металлы. Камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,1 мм, а её плотный слой выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

«Согласно выводам экспертов, “для возбуждения детонации” взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8», – говорится в материале российского издания.

Эта атака на мост, произошедшая 8 октября 2022 года, до сих пор остаётся самой успешной. Тогда прямо на мосту взорвался грузовой автомобиль с СВУ. Это повлекло разрушение двух пролетов автомобильного полотна и возгорание железнодорожных цистерн с дизтопливом. Погибли четыре человека, ущерб составил сотни миллионов рублей. Движение было приостановлено, тем не менее мост удалось восстановить в короткие сроки. Уже 5 декабря 2022 года было открыто двустороннее движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста. А к маю 2023 года в полном объёме возобновилось и железнодорожное сообщение.

Другой удар был нанесён в ночь на 17 июля. Тогда атакой двух надводных беспилотников Крымский мост снова был повреждён. Пострадал один пролёт, ещё один получил осевое смещение. Опоры остались целы. По мнению экспертов, каждый надводный дрон нёс от 300 до 500 кг тротила. Как бы то ни было, в этом случае ущерб оказался меньше, чем в предыдущем. Движение по мосту в полном объёме было восстановлено уже к середине сентября.

По слухам, украинские власти поставили задачу нанести новый удар по Крымскому мосту в ночь на 8-е или на 9 мая — как раз к намеченному падению Часов Яра. Ну и чтобы День Победы омрачить. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это приоритетом для ВСУ и СБУ.

Поговаривают, что третья атака будет носить комбинированный характер — воздушный и водный одновременно. В ней могут быть задействованы десятки ударных БПЛА, ракеты Storm Shadow и новенькие дальнобойные ATACMS, а также морские дроны тоже в приличном количестве. Предполагаемая атака будет носить волновой характер: сначала ВСУ попытаются вскрыть позиции российской ПВО и по возможности уничтожить пусковые установки зенитных ракет, а затем уже нанести основной удар по мосту. Несколько «репетиций» уже состоялись в апреле. И не сказать, чтобы они были совсем провальными.

Вместе с тем и Россия не сидела сложа руки. Недавно в Одессе был нанесён ракетный удар по пункту сборки и подготовки безэкипажных катеров. Российские эксперты назвали его «крайне результативным». Также украинская сторона подтвердила атаку на склад ракет Storm Shadow, тоже увенчавшуюся успехом ВС РФ. Подтвердились и прилёты по складам с украинскими ударными БПЛА. В какой-то мере это ослабило ударный потенциал ВСУ. Но вопрос о способности Украины атаковать Крымский мост остаётся открытым.

То есть, сомнений нет, что такая попытка будет предпринята в обозримом будущем. Но вот насколько успешной она может оказаться?

Исходя из того, что даже 10 тонн тротила, взорванные непосредственно на мосту, не смогли его разрушить, а лишь на ограниченное время вывели из строя, можно выразить осторожный скепсис насчёт перспектив ракетной атаки. Скажем, когда офицеры Бундесвера обсуждали удары TAURUS’ами, они выразили сомнение, что даже 30 ракет будет достаточно. Притом что боеголовка немецкого изделия содержит 480 кг тротила. У Storm Shadow заряд ещё меньше — около 350 кг. У MGM-168A ATACMS Block 1A — 227 кг. То есть, необходимо, чтобы как минимум полсотни «Штормов» или 70-75 ATACMS’ов прилетели точно в цель размером в десяток-другой метров. Это значит, запускать их придётся вдвое больше. Есть ли столько у ВСУ — большой вопрос. И даже если есть, стоит ли тратить весь арсенал на то, чтобы вывести из строя один мост на несколько месяцев?

Но даже если иррациональное возьмёт верх в украинском руководстве, успех всё равно сомнителен, а провал вероятен. Тем более, что #Россия в последние недели укрепляет силы ПВО в регионе. А #Украина соответственно пытается вывести их из строя. По её данным, что-то получается, по российским — не очень. Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что «за агрессивными действиями против Крыма последует “удар возмездия”». По её словам, Москва предупредила об этом Вашингтон, Лондон и Брюссель.

Так что вопросов два.

Что сможет «показать» украинская сторона в отношении Крымского моста?

И чем на этот теракт ответит российская?

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