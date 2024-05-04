 

Великобритания разрешила Украине наносить ответные удары по территории России своим оружием

04.05.2024, 0:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев рассказал о дальнейшей поддержке в адрес Украины и раскрыл, что войдёт в ежегодное финансирование в размере £3 млрд, пишет Sky News. В Киеве Кэмерон также одобрил удары ВСУ по территории России, заявив, что Украина должна сама решать, как использовать военную помощь западных союзников.


АР

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории РФ британским оружием, пишет Sky News.

Великобритания поставила Украине вооружения и боеприпасов на миллиарды фунтов стерлингов, и, по словам Кэмерона, Киев должен сам решать, как использовать эту военную помощь. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Украина «имеет право наносить ответные удары».

В ходе визита Кэмерон также рассказал о дальнейшей поддержке Лондоном Киева, в том числе раскрыл, что войдёт в ежегодное финансирование Украины в размере по крайней мере £3 млрд. Он заявил, что безвозмездные поставки Великобританией военной техники будут включать высокоточные бомбы, ракеты противовоздушной обороны и оборудование для 100 мобильных групп противовоздушной обороны.

Министр также подтвердил предоставление пакета поддержки в размере £36 миллионов для энергетической инфраструктуры Украины и инвестиций в будущие инновации для поддержки энергетического перехода и восстановления страны.


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