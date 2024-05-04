Единственная украинка в конгрессе США считает Зеленского паникёром и коррупционером

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Конгрессвумен Виктория Спартц, уроженка Украины, ставшая гражданкой США, вновь подвергла резкой критике Владимира Зеленского. В интервью Daily Caller она заявила, что Зеленского контролируют жулики в его окружении, а сам он легко впадает в панику.



AP

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Индиана Виктория Спартц раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за слабое руководство и коррупцию, пишет Daily Caller.

«Он хорош в роли героя и делает грандиозные заявления на телевидении, но не так героичен, когда дело доходит до реальной борьбы с Путиным», — сказала Спартц, которая родилась и выросла на Украине.

«(Он. — ИноТВ) не подготовил страну к войне; не занимался коррупцией и российскими активами в своём правительстве, а когда делает вид, что делает, то только для галочки — никто не был наказан», — сказала она.

«(Он. — ИноТВ) не ввёл в стране военное положение, когда в 2022 году началась большая война; принимал множество военных решений, основанных на театральных представлениях, а не на правильной стратегии; боится свободных СМИ и критики, поэтому терроризирует и очерняет любого, кто его критикует».

Спартц также упрекнула Украину в коррупции и заявила, что печально известные сомнительные компании и правительственные чиновники страны часто влияют на Зеленского.

«(Он. — ИноТВ) легко впадает в панику и находится под контролем мошенников и сомнительных личностей вокруг него; и запуган военными или какими-либо сильными людьми, к сожалению, видит во многих героических людях политических противников и пытается их уничтожить», — сказала Спартц в интервью Daily Caller.

Первоначально американские СМИ превозносили Спартц как знаменосца лагеря «мы должны делать больше для Украины», но быстро ополчились на неё после того, как она отказалась следовать генеральной линии в отношении Зеленского. Спартц, которая стала натурализованной гражданкой США, когда вышла замуж за американца, была назначена в законодательное собрание штата Индиана в 2017 году, напоминает издание.