 

Единственная украинка в конгрессе США считает Зеленского паникёром и коррупционером

04.05.2024, 0:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Конгрессвумен Виктория Спартц, уроженка Украины, ставшая гражданкой США, вновь подвергла резкой критике Владимира Зеленского. В интервью Daily Caller она заявила, что Зеленского контролируют жулики в его окружении, а сам он легко впадает в панику.


AP

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Индиана Виктория Спартц раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за слабое руководство и коррупцию, пишет Daily Caller.

«Он хорош в роли героя и делает грандиозные заявления на телевидении, но не так героичен, когда дело доходит до реальной борьбы с Путиным», — сказала Спартц, которая родилась и выросла на Украине.

«(Он. — ИноТВ) не подготовил страну к войне; не занимался коррупцией и российскими активами в своём правительстве, а когда делает вид, что делает, то только для галочки — никто не был наказан», — сказала она.

«(Он. — ИноТВ) не ввёл в стране военное положение, когда в 2022 году началась большая война; принимал множество военных решений, основанных на театральных представлениях, а не на правильной стратегии; боится свободных СМИ и критики, поэтому терроризирует и очерняет любого, кто его критикует».

Спартц также упрекнула Украину в коррупции и заявила, что печально известные сомнительные компании и правительственные чиновники страны часто влияют на Зеленского.

«(Он. — ИноТВ) легко впадает в панику и находится под контролем мошенников и сомнительных личностей вокруг него; и запуган военными или какими-либо сильными людьми, к сожалению, видит во многих героических людях политических противников и пытается их уничтожить», — сказала Спартц в интервью Daily Caller.

Первоначально американские СМИ превозносили Спартц как знаменосца лагеря «мы должны делать больше для Украины», но быстро ополчились на неё после того, как она отказалась следовать генеральной линии в отношении Зеленского. Спартц, которая стала натурализованной гражданкой США, когда вышла замуж за американца, была назначена в законодательное собрание штата Индиана в 2017 году, напоминает издание.


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