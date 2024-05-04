Рупор кремлевской пропаганды: В Берлине сгорел завод по производству компонентов ЗРК “Iris-T”

В Берлине частично выгорел завод по производству компонентов ЗРК "Iris-T". Предприятию нанесен серьезный материальный ущерб, в воздух попали продукты горения различных вредных веществ. Дым распространяется над западным Берлином.

Ждем дежурных обвинений в адрес Петрова и Боширова, которые приехали посмотреть на Бранденбургские ворота.

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