 

Рупор кремлевской пропаганды: В Берлине сгорел завод по производству компонентов ЗРК “Iris-T”

04.05.2024, 0:45, Разное
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В Берлине частично выгорел завод по производству компонентов ЗРК "Iris-T". Предприятию нанесен серьезный материальный ущерб, в воздух попали продукты горения различных вредных веществ. Дым распространяется над западным Берлином.

Ждем дежурных обвинений в адрес Петрова и Боширова, которые приехали посмотреть на Бранденбургские ворота.

Источник: Colonel Cassad


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