Мнение: Мытьё посуды в Сене, крысы в Париже и как нам наказать Францию

1. Всё же мы сильно отстали от Европы. Река Сена в Париже настолько чистая, что уличные торговцы даже моют в ней посуду, прежде чем выкладывать на неё сосиски и прочую еду — необычайно вкусную, конечно же, с ароматом, которым только во Франции и можно побаловать свои ноздри видео).



Напомню, скоро во Франции начнутся Олимпийские игры. Крысы, клопы, дизентерия… месье Макрон неплохо подготовился к мероприятию. Туристы, увлекающиеся классикой французской литературы, смогут совместить два в одном: посмотреть, как трансгендеры унижают женский спорт, и лично окунуться в романтическую атмосферу прошлых веков.

Впрочем, буквально окунуться, возможно, не получится. Вода в Сене в этом году так насыщенна европейскими ценностями, что, возможно, некоторые соревнования по плаванию на грядущей Олимпиаде будут отменены (ссылка).

2. Их нравы. Большая подборка видео с кишащими в Париже крысами (ссылка). Грызуны оккупировали улицы и рынки, они пристают к заснувшим в метро пассажирам.

Враги цветущего европейского сада скажут, что корень проблемы в кучах мусора, которые валяются на парижских улицах и их никто подолгу не убирает. Я скажу иначе: хорошая экология, позволяющая милым пушистым зверькам плодиться в полном комфорте.

3. Властям Франции, впрочем, не до крыс. Их главная задача сейчас — вредить России (ссылка):

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что продолжает считать санкции против России эффективными. Об этом сообщает ТАСС.

«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — сказал министр.

По его мнению, нынешний рост российской экономики обусловлен исключительно военными расходами.

Некоторые наши эксперты считают, что французское государство более не заслуживает благоприятного отношения со стороны России, и на французские санкции и поставки оружия нашим недругам следует ответить выселением посольства Франции из нынешнего здания в менее шикарное и историческое (ссылка):

Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров выразил сожаление, что россияне не могут свободно посещать московский архитектурный памятник, самый известный дом в русском стиле – дом купца Игумнова в районе Якиманки, поскольку там находится резиденция посла Франции в России.

“Резиденция находится в одном из величайших шедевров русской архитектуры – в особняке Игумнова, который построен в 1895 году архитектором Николаем Поздеевым. Это один из прекраснейших памятников такого архитектурного направления, как русский стиль. Я кстати, всегда призываю: если какие-нибудь экскурсоводы говорят, что это псевдорусский стиль, то, как говорится, бейте им по рукам, потому что это просто нечестно, это русофобская формулировка. <…> Эту подловатую формулировку начали распространять большевики для того, чтобы эти здания сносить, как Храм Христа Спасителя, или просто обесценивать. Никакой это не псевдорусский стиль – это просто замечательный, великолепный, сказочный архитектурный стиль. Все восхищались этой работой Поздеева”, – сказал Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Тот факт, что особняк является местом постоянного пребывания французского посла, публицист считает достойным сожаления, особенно с учетом того, что сейчас Париж занимает недружественную по отношению к Москве позицию.

“Франция показала себя как откровенный враг. При этом почему великий памятник русского стиля (там совершенно великолепные интерьеры, вы их не сможете посмотреть, потому что там живет французский посол) должен находиться в статусе резиденции посла Франции? Давайте переселим его в какую-нибудь “коробку”. Вот немецкое посольство, оно – в откровенной “коробке” на Мосфильмовской улице. Французы тоже в “коробке” поживут, ничего больше они не заслуживают. А этот замечательный памятник давайте отдадим под культурный центр, под музей, под что-то, куда люди смогут прийти и насладиться этой красотой – не только фасадом, но и изнутри”, – предложил Холмогоров.

Лично я, впрочем, полагаю, что атака на посольства — это для России мелко. Лучше продолжим унижать Францию в Африке: будет и обиднее для французов, и полезнее для нас.