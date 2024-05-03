9to5Mac: фирменный ИИ Apple в iPhone будет иметь преимущества перед конкурентами

Глава Apple Тим Кук в ходе встречи с инвесторами выразил уверенность в том, что искусственный интеллект станет ключевым фактором, который выделит продукцию Apple среди конкурентов. Он подчеркнул, что компания активно инвестирует в разработку генеративных нейросетей и ведет переговоры с ведущими разработчиками ИИ, включая Google.

Кук отметил, что Apple будет иметь преимущество благодаря производительным нейронным процессорам (NPU) в чипах Apple, тесной интеграции программного и аппаратного обеспечения, а также защите конфиденциальных данных пользователей.

По слухам, наработки в области ИИ могут быть представлены уже 7 мая в рамках презентации новых iPad Pro с чипами Apple M4. Ожидается, что акцент на ИИ будет сделан и на конференции WWDC в июне, а также на презентации новых iPhone 16 в сентябре.