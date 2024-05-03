Мнение: Запрет вейпов, повышение акцизов на вино и перевод между своими счетами без комиссии

1. В России запретили продажи вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним, а теперь в Госдуме подумывают распространить запрет и на взрослых. Впрочем, это предлагают оппозиционные партии, так что пока неясно, будет ли соответствующий законопроект принят (ссылка).

Электронные сигареты можно было достаточно безболезненно запретить лет 10 назад, когда они ещё только распространялись. Теперь же сложно сказать, как на это отреагирует российская молодёжь, в среде которой вейпы стали довольно популярными. Блогер konstantinus-a считает, что даже в нынешних условиях запрет был бы правильным решением (ссылка):



В Госдуме разработали законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в России. В том числе безникотиновых.

Давно пора. Понятно же, что помимо вреда для здоровья курения даже безникотиновых вейпов (он меньше чем от курения табака, но он есть), вейпы представляют собой “привычку подскока” к курению табака, а потом и курения наркотиков, и далее. Причём начиная с подросткового возраста, когда подростки начинают курить вейпы под маркой, что, типа, можно, они без никотина, и формируют описанную выше привычку, в рамках которой один шаг до смены вещества курения на более “взрослое”.

П.С. Да, если кто-то придёт разъяснить, что вейпы не “курят”, а “парят”, то я в курсе, просто не считаю это существенным – игра в слова + попытка дистанцировать эту вредную привычку от табакокурения, манипулируя на тему, что вредно “курить”, а вот “парить” не вредно. Суть явления-то одна – формирование мелкодисперсной взвеси путём нагрева “рабочего” вещества, кою взвесь и вдыхают; разница только в степени нагрева и том, что у вейпов идёт диспергирование жидкости, а в обычном курении твёрдых частиц.

2. Акцизы на вино в России повысили, особенно на импортные вина (ссылка):



С 1 мая в России вырастет стоимость вина из-за повышения ставки акцизов. Об этом заявил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского эксперта, стоимость российского вина вырастет не так сильно, как импортного, так как акцизные ставки на этот отечественный товар останутся ниже. Так акциз на российское игристое повысится до 119 рублей, а на импортное — до 141 рубля.

Ставцев добавил, что повышение стоимости коснется как недружественных стран, так и дружественных.

«Мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно», — цитирует эксперта агентство.

3. Российские банки начиная с этого месяца в 100 раз повышают лимит суммы, которую можно бесплатно переводить между своими счетами. Это должно упростить россиянам ведение хозяйства и совершение крупных покупок (ссылка):

В мае россияне получат возможность переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей без комиссии. Об этом сообщил экономист, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, раньше переместить между своими счетами сумму более 300 тысяч рублей было проблематично даже при помощи банкоматов. Более того, этот метод не является безопасным.

Теперь же банки лишатся важного источника заработка. «Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — пояснил Ферапонтов.

Экономист подчеркнул, что нововведение упростит сделки по покупке недвижимости. Для этого больше не придется снимать наличные средства, заключил эксперт.