 

Депутаты Госдумы хотят запретить выставлять их людьми, которые пытаются всё запретить

03.05.2024, 19:33, Разное
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Комитет Госдумы по идеологии и цензуре в средствах массовой информации представил законопроект «О мерах по улучшению образа органов законодательной власти в масс-медиа», который обяжет журналистов формировать исключительно положительный имидж законодателей и их инициатив.

По словам авторов законопроекта, одна из его целей – прекратить «злоупотребления фактами и манипулирование информацией с целью опорочить образ законодателя».

– Очень много сейчас такой информации, очевидно враждебной, где нас выставляют, как неких злодеев, которые хотят только запретить, возбранить, не пущать. Якобы мы тут создаём законодательную базу для тотального контроля и цензуры, хотим всё запретить, – говорит глава комитета по цензуре Святослав Гуревич. – Это всё не так, разумеется, и мы запретим про нас такие слухи распространять.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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