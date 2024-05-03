Нарколог предупреждает о последствиях злоупотребления алкоголем

Алкогольные заболевания нервной системы могут стать серьезной проблемой для тех, кто не ограничивает себя в употреблении спиртного. Нарколог Тимур Мамедов выделяет риск развития полинейропатии – состояния, при котором нервные волокна вне головного и спинного мозга подвергаются негативному воздействию.

Полинейропатия проявляется не только через боли и онемение конечностей, как часто думают многие. Это также может привести к нарушениям работы пищеварительной системы, мочеиспусканию и потенции, подчеркивает Мамедов. Злоупотребление алкоголем может также спровоцировать синдром Корсакова, который характеризуется проблемами с памятью и ориентацией во времени. Хотя исследования указывают на роль и других факторов в развитии этого синдрома, он всё же чаще связывается с алкогольной зависимостью.

Для алкогольной полинейропатии характерны различные симптомы, включая “перчаточно-чулочное” онемение и боли в конечностях, а также нарушение чувствительности и слабость мышц.

Лечение данного заболевания включает прекращение употребления алкоголя, восполнение дефицита витаминов, физическую реабилитацию и управление симптомами. В некоторых случаях может понадобиться и хирургическое вмешательство.