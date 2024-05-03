Налог на нетрудовые доходы вырастет до 20 процентов

С 1 января 2024 года нетрудовые доходы граждан будут облагаться налогом по ставке 20 процентов.

К нетрудовым доходам отнесут подарки и выигрыши, заработок от инвестиционной деятельности, выплаты по страховым случаям, доход при продаже недвижимого имущества и автомобилей, сдачу в аренду недвижимости и автотранспортных средств, а также наследство сверх установленного норматива.

Без уплаты налога можно будет получить в наследство жилое помещение согласно установленным в регионе нормативам жилой площади на одного человека. Для Москвы это 18 квадратных метров, по стране – от 15 до 18. За остальные метры придется заплатить налог по кадастровой стоимости.

К страховым доходам отнесут в том числе выплаты по больничному листу и в случае производственной травмы. В рамках добровольного страхования налог придется заплатить по всем выплатам без исключения, включая выплаты по КАСКО и ОСАГО. Налог пока не планируют применять к доходам по программе долгосрочных сбережений и пенсионным накоплениям, а также к любым видам пенсионных выплат.

При установлении ставки налога учли мнение экспертов и приняли во внимание позитивный опыт повышения НДС с 18 до 20%, а для удобства граждан решили отказаться от промежуточных этапов в 15 и 17% налога. Оформить налоговый вычет по налогам, уплаченным с нетрудовой деятельности будет невозможно.

Дополнительные средства полученные бюджетом будут направлены на поддержку реального сектора экономики – горнодобывающей промышленности, автомобилестроения, авиаперевозок.

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