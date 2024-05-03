Мнение «аналитика»: О примадонне интеллигентно… Алла Пугачёва — с***ка, бл***ь и бездарь?

В интеллигентной компании, собравшейся по случаю для рождения одного из участников, интеллигентно, под рюмку водки на столе, произносили здравицы и говорили обо всём, кроме политики. Где лучше отдыхается русскому человеку — в Египте или на Тае. Что лучше движется — «Москвич 3» или «JAC JS4». Кто первым испишется — Виктор Пелевин или Борис Акунин. Когда дело дошло до музыки, атмосфера стала жарче. Кто круче — Макар или БГ? Помер ли Шевчук? Жив ли Цой?

Но тут всуе была помянута недавняя юбилярша — и споры перешли в… трогательное единодушие.

И безголоса она, и бездарна, и вульгарна. Меняла мужей и кавалеров, затмевала дорогу талантам, была обласкана властью и смачно в неё плюнула, когда дело коснулось Сами-Знаете-Чего из трёх букв. И вообще, все её хиты куда лучше в исполнении совсем других артистов.

Вот, например, «Монолог» — он же «Реквием» Марины Цветаевой.

Оригинал

Альтернатива

Или неувядающее «Не отрекаются любя»

Оригинал

Альтернатива

И так далее.

Единение было таким чётким, таким звонким, что руки сами собой потянулись к рюмкам и стопкам, а из уст вырвался тост «Друзья, прекрасен наш союз!». Интеллигенты же ж…

И всё пошло насмарку из-за единственного критика. «Ну, хорошо, — сказал он, выдохнув после глотка. — Алла Пугачёва бездарь, и любую её песню гораздо лучше исполняет любой другой. Но кто смог лучше оригинала исполнить все её песни?».

Стукнули челюсти, звякнули ножи, побагровели лица. Повисла неловкая пауза, предвещавшая рождение фразы «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна» со всеми последующими событиями. К счастью, один умник вовремя крикнул:

— Здоровье новорожденного! —

и вечер остался томным, а дискуссии скользнули в более безопасное русло.

Но вопрос так и остался неотвеченным.

Кто на сегодняшней российской сцене во всём круче Аллы Пугачёвой именно в вокале, а не в скандале?

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