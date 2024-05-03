 

Рупор кремлевской пропаганды: В Ленинградской области ликвидирован “украинский” террорист

03.05.2024, 16:55, Разное
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Силовики ликвидировали “агента военной разведки Украины”, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов минобороны, сообщили в ФСБ.
В ведомстве отметили, что “украинский” диверсант планировал теракты против участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Нейтрализованный в Ленобласти украинский диверсант проходил подготовку в Литве, сообщили в ЦОС ФСБ. При осмотре его телефона “обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области”.
Также стало известно о планах “полностью искоренить все русское” в странах Прибалтики и планировании терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности, поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма.

Источник: Colonel Cassad


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