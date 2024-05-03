Рупор кремлевской пропаганды: В Ленинградской области ликвидирован “украинский” террорист

Силовики ликвидировали “агента военной разведки Украины”, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов минобороны, сообщили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что “украинский” диверсант планировал теракты против участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Нейтрализованный в Ленобласти украинский диверсант проходил подготовку в Литве, сообщили в ЦОС ФСБ. При осмотре его телефона “обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области”.

Также стало известно о планах “полностью искоренить все русское” в странах Прибалтики и планировании терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности, поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма.

—