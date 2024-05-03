«Металлург» одерживает победу в Кубке Гагарина, «Локомотив» уступает в финале ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Металлург» одерживает победу в Кубке Гагарина, «Локомотив» уступает в финале

03.05.2024, 16:16, Новости
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Ярославский «Локомотив» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина, уступив со счетом 4:0 по сериям. Это поражение стало вторым случаем в истории клуба, когда «Локомотив» доходит до финала плей-офф КХЛ и не удается выиграть титул. Хотя перед финалом у прогнозистов не было единого фаворита в борьбе за титул. Например, эксперты портала Ubet предполагали, что у «Локомотива» есть шансы на победу в Кубке Гагарина. Скачать Ubet через Betonmobile.kz очень легко — перейдите на сайт и изучите различные приложения букмекеров. Это позволит вам выбрать оптимальное решение для ваших ставок на спорт.

Ярославский «Локомотив» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в финальной серии Кубка ГагаринаВ решающем матче серии ярославцы первыми открыли счет благодаря голу Ярослава Лихачева, который реализовал передачу Тесанова. Однако уже к концу второго периода «Металлург» сравнял счет благодаря Денису Зернову. Пересмотр момента подтвердил, что нарушений при забитом голе не было. В третьем периоде, находясь в большинстве, победный гол на счету Даниила Вовченко.

Снятие вратаря в последние минуты матча не помогло «Локомотиву» изменить исход игры, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Металлурга». Таким образом, магнитогорская команда взяла свой третий Кубок Гагарина, повторив рекорд КХЛ по количеству побед в турнире.

Параллельно с финалом, пресс-служба КХЛ объявила о продлении контракта с защитником «Локомотива» Мартином Гернатом на один год. В минувшем сезоне словацкий хоккеист провел в плей-офф 28 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами. Проигрыш в финале стал для «Локомотива» значимым событием, учитывая их путь к финалу, в котором они обыграли такие команды, как ЦСКА, омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Этот сезон оставил ярославцев с серебряными медалями чемпионата, подчеркивая их стойкость и умение достигать финалов на высшем уровне соревнований.

Ярославский «Локомотив» официально продлил контракт с вратарем Алексеем Мельничуком. Новое соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2026 года. Мельничук, который присоединился к команде в ходе последнего чемпионата, в плей-офф Кубка Гагарина выступал в роли дублера Даниила Исаева и не принимал участия в матчах.
В то же время, «Локомотив» может усилить свою защиту за счет белорусского хоккеиста Антона Гришанова, который покинул клуб «Лида» после окончания контракта. Как сообщает корреспондент БХ Степан Воронков, 26-летний защитник находится в сфере интересов ярославского клуба. В минувшем сезоне Гришанов набрал 18 очков (6 голов и 12 ассистов) в 57 матчах.

Эти движения на трансферном рынке могут существенно повлиять на состав «Локомотива», особенно учитывая потребность в укреплении защитных рядов. Добавление Гришанова к команде потенциально может усилить оборонительные возможности «Локомотива», в то время как продление контракта с Мельничуком обеспечивает надежный тыл вратарской линии на ближайшие годы.




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