Врачи: три главных врага сосудов хранятся в холодильнике у многих россиян

Медики предупреждают о том, что одним из главных врагов здоровья сосудов, хранимых в холодильниках россиян, являются готовые магазинные соусы. Это следует из отчета портала здоровое-питание.рф. Россияне часто употребляют продукты, негативно влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. В числе главных врагов сосудов наряду с десертными изделиями и другими продуктами, насыщенными добавленным сахаром, эксперты выделили продукты из переработанного мяса и готовые соусы.

Специалисты отмечают, что кондитерские изделия, конфеты, сладкие и алкогольные напитки, а также молочные продукты с добавленным сахаром являются основными источниками этого вредного компонента. Они подчеркивают, что избыточное потребление добавленного сахара, кроме того, что приводит к лишним калориям без пользы для организма, также способствует неблагоприятным изменениям в состоянии кровеносных сосудов.

Врачи рекомендуют ограничивать потребление продуктов с добавленным сахаром, начиная с постепенного отказа от сладких напитков, чая и кофе с сахаром, а также калорийных десертов. Они подчеркивают необходимость внимательного изучения этикеток продуктов, так как сахар может содержаться даже в таких виде продуктов, как творог и молоко.

Кроме того, майонез и кетчуп, часто используемые соусы, также представляют опасность для здоровья сосудов. Они содержат не только сахар, но и другие добавки, такие как усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы и соль, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для сердечно-сосудистой системы.