Мнение: ШОКОЛАДНИЦА… в ПЯТНИЦУ! Сегодня!!

Решил для разнообразия – и по случаю наступления дивного месяца мая – провести очередную встречу с (потенциальными) читателями моей “Страны утраченной эмпатии” в неурочный день: не в среду, а в пятницу. А почему нет?! А что? И давно ведь не было!

Итак, жду вас, дорогие друзья, кто еще не успел разжиться суперкнигой о психологии совка и всего постсоветского общества. Автор, то есть я, будет ждать вас в кафе “Шоколадница” возле м. Китайгород (это на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда) – с 18 до примерно 20 ч СЕГОДНЯ, в пятницу 03 мая. То есть я там сижу с книжками, пью чай, жду вас – и готов поставить автограф на ВАШЕМ экземпляре моего супербестселлера!

Плюс – у нас еще и ожидается Специальный Гость: на встречу обещал явиться интригующий и единый в тысяче лиц Резонер! Думаю, многие захотели бы посмотреть, как же он выглядит на самом деле!

Найти меня там легко: сидит здоровый такой мужик в очках, бритый, похож то ли на уголовника, то ли на откинувшегося зека (это я так экзотично постригся), пьет чай, а на столе с ним рядом – стопка книг. Не ошибёсся! Но на всякий случай, если кто потеряется – мой телефон: +7915-823-13-25. А можно оформить заказ и по почте: пишите сюда в личку или на емейл [email protected]. Или в ВАЦАП. Велкам!