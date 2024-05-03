 

Мнение: ШОКОЛАДНИЦА… в ПЯТНИЦУ! Сегодня!!

03.05.2024, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Решил для разнообразия – и по случаю наступления дивного месяца мая – провести очередную встречу с (потенциальными) читателями моей “Страны утраченной эмпатии” в неурочный день: не в среду, а в пятницу. А почему нет?! А что? И давно ведь не было!

Итак, жду вас, дорогие друзья, кто еще не успел разжиться суперкнигой о психологии совка и всего постсоветского общества. Автор, то есть я, будет ждать вас в кафе “Шоколадница” возле м. Китайгород (это на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда) – с 18 до примерно 20 ч СЕГОДНЯ, в пятницу 03 мая. То есть я там сижу с книжками, пью чай, жду вас – и готов поставить автограф на ВАШЕМ экземпляре моего супербестселлера!

Плюс – у нас еще и ожидается Специальный Гость: на встречу обещал явиться интригующий и единый в тысяче лиц Резонер! Думаю, многие захотели бы посмотреть, как же он выглядит на самом деле!

Найти меня там легко: сидит здоровый такой мужик в очках, бритый, похож то ли на уголовника, то ли на откинувшегося зека (это я так экзотично постригся), пьет чай, а на столе с ним рядом – стопка книг. Не ошибёсся! Но на всякий случай, если кто потеряется – мой телефон: +7915-823-13-25. А можно оформить заказ и по почте: пишите сюда в личку или на емейл [email protected]. Или в ВАЦАП. Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Российский депутат на отдыхе в Египте по ошибке застрелил верблюда

03.05 / Мнение: Письмо киргизского путешественника

03.05 / «Пренебрегал масками и неправильно питался» – пресс-служба корпорации Boeing прокомментировала смерть второго информатора о дефектах в самолётах

03.05 / Мнение: Космическая гонка началась, фаворит — Китай

03.05 / Госдума запретила котам сидеть в коробках

03.05 / Мнение: Ошибка генерала Феоктистова

03.05 / C наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

03.05 / «Ощущение беспричинной печали»: психиатр назвал признаки начинающейся депрессии

03.05 / iPhone 15 и 15 Plus менее популярны в США, чем предыдущие модели:

03.05 / США призывают создать военный альянс для сдерживания Китая в лунном океане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика