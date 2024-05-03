 

Российский депутат на отдыхе в Египте по ошибке застрелил верблюда

03.05.2024, 15:33, Разное
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Уже третьи сутки в ожидании суда под арестом в Египте находится депутат Госдумы Василий Дашкин.

Адвокат парламентария Эльман Башляев рассказал, что его подзащитный был задержан полицией ночью 30 апреля во время проезда по трассе Шарм-эш-Шейх–Дахаб. Правоохранителям показалось, что россиянин похож на местного жителя, объявленного в розыск; также они заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, во время осмотра багажника полицейские обнаружили разделанную тушу верблюда.

«Если в случае с пьяным вождением вопрос удалось урегулировать за скромное материальное вознаграждение, то за убийство верблюда в Египте дают реальный срок, – сказал адвокат. – Мой подзащитный ничего не скрывал и заверил, что вёз животное для дальнейшего захоронения, а также демонстрировал своё удостоверение депутата, но произвол египетских полицейских не прекратился».

Сейчас Дашкин пребывает в шарм-эш-шейхском следственном изоляторе. Редакции «Панорамы» удалось дозвониться до депутата и получить от него краткий комментарий. 

«Было ещё не совсем темно, но смеркалось. Я стрелял из своей «Сайги», это правда, как и предыдущие 10 лет своего отдыха в Египте… Но раньше проблем с местной полицией у меня не было. Мне показалось, что вдалеке бедуин. К сожалению, я ошибся и он оказался верблюдом», – рассказал парламентарий. 

Дашкин добавил, что готов возместить стоимость животного его хозяину, а также привезти из России нового верблюда. Об этом уже достигнута договорённость с директором одного из зоопарков. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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