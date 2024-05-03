 

Укрепления Часова Яра не выдерживают натиска российских войск

03.05.2024, 12:31, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Часов Яр имеет стратегическое значение, потому что из него можно развивать дальнейшие атаки в направлении запада, где находятся крупные города Донецкой области, отмечает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, украинцы превратили город в укрепление, однако российским войскам удалось прорвать их оборону в южных районах.

Кристоф, вокруг Часова Яра сейчас идут тяжёлые бои. Мы уже не раз говорили об этом районе. Можно ли сейчас говорить о прорыве русских?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Часов Яр расположен немного к северу в Донецкой области. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. На окраине города есть микрорайон, который называется Канал. Там, на юге, русские, очевидно, совершили прорыв — на юге этого района. И там обстановка для украинцев накаляется.

Этот населённый пункт, Часов Яр, стратегически важен из-за того, что, если его завоевать, можно развивать оттуда атаки в направлении Запада. А там находятся крупные города Донецкой области, такие как Константиновка, Краматорск и Славянск, которые русские, как они постоянно заявляют, хотят как можно скорее завоевать.

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.


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