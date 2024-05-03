Укрепления Часова Яра не выдерживают натиска российских войск

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Часов Яр имеет стратегическое значение, потому что из него можно развивать дальнейшие атаки в направлении запада, где находятся крупные города Донецкой области, отмечает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, украинцы превратили город в укрепление, однако российским войскам удалось прорвать их оборону в южных районах.

Кристоф, вокруг Часова Яра сейчас идут тяжёлые бои. Мы уже не раз говорили об этом районе. Можно ли сейчас говорить о прорыве русских?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Часов Яр расположен немного к северу в Донецкой области. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. На окраине города есть микрорайон, который называется Канал. Там, на юге, русские, очевидно, совершили прорыв — на юге этого района. И там обстановка для украинцев накаляется.

Этот населённый пункт, Часов Яр, стратегически важен из-за того, что, если его завоевать, можно развивать оттуда атаки в направлении Запада. А там находятся крупные города Донецкой области, такие как Константиновка, Краматорск и Славянск, которые русские, как они постоянно заявляют, хотят как можно скорее завоевать.

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.