Мнение: Космическая гонка началась, фаворит — Китай

Китай намерен отправить тайконавтов на Луну в 2029, через пять лет. Технологическая база у Китая есть, промышленность развита, бюджеты выделены, китайская лунная программа успешно развивается уже много лет. Мне кажется, что 2029 — чересчур оптимистичный срок, однако чуть позже, во второй половине 2030-х, у китайцев есть отличные шансы достичь Луны (ссылка).

Вот моё мнение по этому поводу. Полагаю, многие захотят возразить, так как лет 10 назад я бы и сам начал спорить с некоторыми пунктами. За прошедшее время, однако, я изучил массу документов, ознакомился с несколькими точками зрения и проконсультировался с настоящими специалистами по космосу. Под давлением новых фактов моя нынешняя позиция по космической гонке стала такой.

1. Юрий Гагарин действительно летал в космос, это не «постановка коммунистов». Нил Армстронг действительно высаживался на Луну, это тоже не «Голливуд». При этом в спорах на эту тему — до предела политизированных — нет смысла участвовать. Даже если пойти «от абсурда» и предположить, будто конспирологи правы, это не изменит ровным счётом ничего.

2. СССР проиграл космическую гонку. Первый этап — вывод Спутника в космос — мы выиграли. Второй этап — облетевший планету человек — тоже за нами. Третий этап — выход человека в космос — тоже наш. На четвёртом этапе — на высадке на Луну — СССР сошёл с дистанции.

Некоторые считают так: три достижения за СССР, одно за США, итого 3:1 в пользу Советского Союза. Однако ставки-то каждый раз повышались, поэтому надо считать иначе. Штангу в 100 килограмм подняли оба спортсмена. Потом оба спортсмена подняли штангу в 110 килограмм, потом оба подняли штангу в 120 килограмм. А потом американский спортсмен поднял штангу в 140 кило… Всё, на этом вопрос чемпионства был надолго закрыт.

3. Одна из причина проигрыша СССР в Лунной гонке — экономическая, денег не хватало. Напомню, страна жила бедно. Между полётом Гагарина и выходом Леонова в СССР было два бунта из-за «продовольственных затруднений»: один бунт в Новочеркасске (1962), другой в Сумгаите (1963). Товарищ Хрущёв выразился по этому поводу примерно так: «мы с Америкой держим друг друга за шеи, вот только мы держим их двумя руками, а они нас — одной». Пока советские граждане напрягали все силы без остатка, американцы могли делать «второй рукой» что-то дополнительное: обеспечивать достойный уровень жизни населению, например.

4. Впрочем, коммунисты были готовы затянуть пояса народу ради космических достижений. Окончательно смело нас с дистанции стечение неудачных обстоятельств.

Сергей Королёв разрабатывал сверхтяжёлую «лунную» ракета Н-1: она была уже построена и успела пройти четыре неудачных испытательных пуска. Если бы мы довели Н-1 до ума, наши космонавты вполне могли бы слетать и на Луну, и даже дальше, продолжив соревнование с американцами. К сожалению, Сергей Королёв умер, не дожив до 60 лет — изношенный в сталинских лагерях организм не выдержал плановой операции. После его смерти академик Глушко, который считал ракету Н-1 неудачной, при молчаливом одобрении властей постепенно похоронил проект. В металлолом при этом пустили две полностью готовых ракеты, а местные специалисты только чудом припрятали от пресса 150 двигателей НК: в девяностые мы продавали их американцам для ракет «Атлас-2АР».

5. Американцы тем временем вовсю летали на Луну. Последний полёт состоялся в 1972, после чего они закрыли программу «Апполон» и начали программу Шаттлов, которые якобы должны были снизить стоимость полётов за счёт возвращаемости. Как выяснилось позже, это был тупиковый путь, никакой экономии не вышло. Некоторые американские эксперты даже считают Шаттлы большой аферой, организованной ради освоения бюджетных денег.

Советские власти, однако, решили от американцев не отставать и начали делать Бураны — те же Шаттлы, только побольше. Излишне пояснять, что и советская программа также закончилась ничем.

6. Если отставить в сторону политику, станет очевидно, что передовой край космонавтики должен быть беспилотным. Ограничителем для космических программ сейчас являются деньги, а при одинаковых бюджетах роботы могут значительно больше, чем живой космонавт.

Живые космонавты нужны на орбите Земли главным образом в качестве подопытных кроликов — учёные изучают на их медицинских картах, как человеческий организм переносит невесомость. Однако врачам не так важно, на орбите какой конкретно планеты будет парить от стенки к стенке их пациент. Поэтому отправлять живых космонавтов на Луну или на Марс нет смысла — это огромные и бессмысленные затраты, отказавшись от которых можно было бы, например, построить ещё один большой телескоп.

Для ясности: космонавты выполняют важную, опасную и нужную человечеству работу, за которую они заслуживают большого уважения и, я надеюсь, больших зарплат. Отказываться от пилотируемой космонавтики ни в коем случае нельзя: накопленные за десятилетия компетенции будут утрачены, потом придётся разрабатывать всё с нуля. Однако рабочее место для двуногих космонавтов пока что разумно обустроить в 400 километрах от Земли, а не в миллион раз дальше, как предлагают некоторые фантазёры.

Вышесказанное не значит, что люди должны вечно сидеть на Земле. Это значит, что роботы должны пойти первыми, проложив комфортную дорогу для людей. Помните, у Стругацких: «Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда».

7. Мы вкладываем несуразно много в пилотируемую космонавтику по инерции, так как уважаемые люди много десятилетий сидят в высоких креслах и расходуют находящиеся под их контролем бюджеты комфортным для себя способом. Было бы разумнее перенаправить бюджеты с пилотируемого космоса на разработку автоматических зондов, однако тогда пришлось бы провести крайне болезненные сокращения, а чиновники этого очень не любят. В США проблема аналогичная: бюрократы предпочитают транжирить деньги привычными путями.

8. Китайцы находятся в принципиально другой ситуации. Они пропустили первую космическую гонку, поэтому им сейчас важно обогнать соперников в новой гонке. Так как робот не даст нужную для телевизора картинку, если только не заслать его на Альфу Центавра, придётся отправлять на покорение новых рубежей живых людей.

9. Задача минимум для Китая — отправка тайконавтов на Луну, намеченная журналистами на 2029 год. Вместе с тем, повторюсь, я считаю 2029 год подозрительно оптимистичной датой.

Сейчас китайцы ещё только приступают к проектированию ракеты лунной мощности (Великий Поход 9), при этом они даже не выбрали ещё окончательно дизайн. Последние изменения в конструкцию вносили в прошлом году, так что я буду удивлён, если к 2029 ракета будет готова и несколько раз испытана. У китайцев есть ещё ракета поменьше (Великий Поход 10), которую можно было бы использовать в качестве временного варианта, но и она сейчас находится только на этапе проектирования.

Полагаю, китайцы планируют упрощённую и немного авантюрную миссию, что-то в духе «воткнуть флаг, сделать селфи и улететь». Действительно, при напряжении всех сил можно было бы организовать такой полёт довольно быстро. Но сейчас другая эпоха: американцы вялые, дикой спешки нет, неограниченных бюджетов тоже нет. И так как торопиться особо некуда, более реалистичным сроком для пилотируемой лунной миссии выглядит интервал 2035-2040, что тоже неплохо.

10. Однако отправка вооружённых флагом тайконавтов на Луну — всего лишь промежуточный этап, так как американцы после этого снисходительно рассмеются: «молодцы, ребята, всего за 70 лет освоили украденные у нас технологии». Звучать будет неискренне, так как сами-то американцы повторить полёт на Луну сейчас не могут, но достаточно срезающе, чтобы надеть на себя лавры Китай не мог.

11. Для победы над США китайцам придётся открывать новый этап гонки: или полёт человека на Марс, или создание обитаемой базы на Луне. Создание базы на Луне дешевле, технически проще и менее рискованно, так что, думаю, практичные китайцы начнут с него. Понятно, что если партия прикажет, в Китае найдётся достаточно героев, которые полетят и на Марс. Однако следить за этим полётом будет весь мир, поэтому гибель первопроходцев не только стала бы локальной трагедией для их близких, но и нанесла бы репутации Китая неприемлемый ущерб.

Напомню, при полёте на Марс пилотов будет поджаривать радиация, и эта проблема до сих пор не решена. Для защиты от радиации можно сделать бронированный на уровне линкоров Второй Мировой войны корабль, но на уровне космических агентств ничего подобного пока что никто не разрабатывал и тем более не строил. В любом случае, начинать следовало бы с создания одного тяжело бронированного модуля, который летал бы с добровольцами внутри где-нибудь недалеко от Земли — там, где радиация уже есть, но откуда можно быстро эвакуироваться при необходимости. Стоить такой модуль будет недёшево, как половина полёта к Марсу, но безопасных вариантов сэкономить я не вижу.

12. Неочевидный факт: слетать на спутник Марса Фобос дешевле, чем на Луну. Основной расход топлива идёт на взлёт и посадку, а сила тяжести на Фобосе значительно ниже, чем на Луне. Кроме того, обитаемая база на Фобосе стала бы идеальным местом для управления роботами, ездящими по поверхности Марса — Фобос расположен настолько близко к поверхности своей планеты, что задержка будет примерно как по игре по сети с жителями другого континента.

Но, повторюсь, проблему радиации никто не отменял. Как долететь до Фобоса непрожаренным, пока что неясно.

13. Вообще, делать на Марсе особо нечего, так как он малоинтересен для колонизации: слишком маленький. Венера гораздо перспективнее. Посмотрите на картинку к посту — если Венера размером почти с Землю, и сила тяжести там составляет 90% от нашей, то Марс критически меньше. Главная задача Марса сейчас — принять в свою почву гордый флаг страны, которая высадится на него первой. Дальше космонавтам останется только вернуться на корабль и отправиться обратно к Земле.

У Венеры есть свои проблемы: медленно вращается, высокие температура и давление, мало водорода. Но это можно решить, если уронить на Венеру по касательной ледяные тела, которых в Солнечной системе достаточно: она и раскрутится, и обзаведётся водой. Впрочем, это всё дело будущих поколений.

14. Создание базы на Луне, в свою очередь, может принести человечеству некоторую пользу уже сейчас. Кроме того, тут нет особенных технических сложностей, полёты к Луне уже хорошо отработаны. В самом деле: доставили несколько контейнеров, доставили тайконавтов, тайконавты скрутили контейнеры болтами и выровняли домкратами пол. Всё, база готова, можно обустраиваться. Запуск большой ракеты, Великий Поход 9, будет стоить, допустим, 2 млрд юаней — это когда она пойдёт в серию. Одна ракета доставляет на Луну 50 тонн. Сотни таких ракет хватит для обустройства по-королевски роскошной лунной базы: с мастерскими, с госпиталем, с ангаром на три вездехода, со студией для стриминга и с залом для тренировок. И стоить это будет всего лишь 200 млрд юаней, то есть… 0,1% от бюджета Китая на 2024 год. Несущественная цена за победу нокаутом в космической гонке, которая даст огромный внешнеполитический и ещё больший внутреннеполитический эффект.

15. Энтузиасты предлагают делать лунные поселения в подземных пустотах, так как там сразу будет защита от радиации, защита от перепадов температур и даже защита от метеоритов. Однако это неподходящее место для самой первой базы, так как сначала эти пещеры надо как следует исследовать на предмет прочности. Было бы глупо забраться в лавовую трубку только для того, чтобы похоронить себя там под обрушившимся сводом.

16. Будут ли США защищать свой титул победителей космической гонки, я не знаю. НАСА сейчас вроде как собирается делать окололунную станцию, Лунар Гейтвей, но проблема радиации на орбите Луны даже теоретически не решена. Таким образом, эта станция станет или жестяной банкой для смертников, или удобным объектом для распила бюджетных денег. У меня нет оснований подозревать американцев в каком-то особенном садизме, поэтому я ставлю на второй вариант.

Илон Маск, в свою очередь, действительно запускает ракеты, но больше болтает, чем делает. Теоретически он тоже может полететь на Луну и даже основать лунную базу. Вопрос только в том, дадут ли ему на это денег, и успеет ли он осуществить столь крупный проект хотя бы за 30 лет. Пока что мистер Маск, кажется, больше настроен на чистый незамутнённый пиар, никак не опирающийся на реальный мир, а для такого пиара больше подходит Марс.

17. Также надо помнить, что США пребывают сейчас в глубоком финансовом, политическом и технологическом кризисе. Проблемы могут выбить почву из-под космической программы на любом этапе, начиная с этапа согласования астрономических бюджетов в Конгрессе. У американцев сейчас даже с заменой обычных баллистических ракет сложности (ссылка), чего уж о космосе говорить…

18. Россия, в свою очередь, участвовать в космической гонке не будет, так как мы маленькие. Мы делим сейчас 4-5 место в мире по размеру экономики с Японией, наша экономика в 6 раз меньше китайской и в 4 раза меньше американской (ссылка). Кроме того, наш Роскосмос во многом унаследовал советские традиции: раздутые штаты, низкие зарплаты инженеров, бюрократизм. У Роскосмоса есть и преимущества, однако всё же нам пришлось бы потратить слишком много денег, если бы мы занялись Луной всерьёз. Лично я смысла не вижу, так как в ближней и в среднесрочной перспективе освоение Луны и Марса убыточно, а в долгосрочной будет совершенно неважно, кто и в каком порядке их осваивал.

19. В китайских космических программах мы навряд ли сможем принять большое участие, хоть у нас и есть программа космического сотрудничества, в том числе и по Международной научной лунной станции, МНЛС (ссылка). Во-первых, космос и так перегружен бюрократией, а в международном сотрудничестве бюрократия удесятеряется, так что тем, кто способен работать самостоятельно, проще работать самостоятельно. Во-вторых, конкретно в космической гонке китайцам важно быть первыми, поэтому они, вероятно, попытаются сделать всё в одиночку, чтобы победа была особенно чистой.

20. Лично я полагаю, что ничего захватывающе интересного на Луне нет: это просто большой каменный шар. Кроме опыта строительства внеземной базы и жизни при лунном тяготении мы навряд ли что-то получим от Луны — разве что в отдалённом будущем, когда можно будет развернуть на орбите Луны полноценный космопорт.

Подходящим местом для строительства огромных телескопов Луна стать не может: пыль, которой на Луне хватает, мешает телескопам одного вида, а сила тяжести мешает телескопам другого вида. Гораздо практичнее разворачивать телескопы на астероидах, например.

Луна может служить источником воды в качестве компонента топлива для заправки космических кораблей или источником популярного гелия-3, но всё это, повторюсь, сможет окупиться только в очень отдалённой перспективе. Добыча гелия-3, кстати, вообще больше похожа на рекламную приманку: грунт на Луне абразивный, содержание гелия-3 низкое, так что добыча получится, вероятно, дороже, чем в обычном реакторе на Земле.

21. Вот что России нужно развивать (и что мы развиваем), так это проект «Сфера», группировку из 600 спутников, наблюдающих за Землёй и дающих быстрый доступ в интернет на всей территории России. Ну а в космической гонке я буду болеть за наших китайских друзей: надеюсь, США окажут достаточно сопротивления, чтобы Китаю пришлось наглядно уесть американцев, сотворив в космосе что-нибудь по-настоящему масштабное.