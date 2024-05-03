C наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

В интервью врач-терапевт Наталья Севастьянова подчеркнула, что менопауза у женщин сопровождается серьезными изменениями в гормональном фоне, что оказывает влияние на работу их мозга. Она также напомнила, что деменция, характеризующаяся потерей когнитивных способностей, является одним из заболеваний, к которым женщины становятся более подверженными по мере старения. Отметив различия в факторах риска для мужчин и женщин, она пояснила, что у женщин риск деменции возрастает в связи с гормональными изменениями, связанными со старением, особенно в период менопаузы и постменопаузы.

В период постменопаузы женщины находятся наиболее высоком риске развития деменции. По словам Севастьяновой, это связано с тем, что в этот период организм переживает мощную гормональную перестройку, что может усугубить существующие заболевания и повысить риск развития деменции.

Отметив также, что деменция у женщин более распространена по сравнению с мужчинами, врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни, активно участвовать в социальных сетях и заниматься деятельностью, стимулирующей работу мозга, в качестве профилактики этого состояния.