 

C наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

03.05.2024, 10:31, Разное
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В интервью врач-терапевт Наталья Севастьянова подчеркнула, что менопауза у женщин сопровождается серьезными изменениями в гормональном фоне, что оказывает влияние на работу их мозга. Она также напомнила, что деменция, характеризующаяся потерей когнитивных способностей, является одним из заболеваний, к которым женщины становятся более подверженными по мере старения. Отметив различия в факторах риска для мужчин и женщин, она пояснила, что у женщин риск деменции возрастает в связи с гормональными изменениями, связанными со старением, особенно в период менопаузы и постменопаузы.

В период постменопаузы женщины находятся наиболее высоком риске развития деменции. По словам Севастьяновой, это связано с тем, что в этот период организм переживает мощную гормональную перестройку, что может усугубить существующие заболевания и повысить риск развития деменции.

Отметив также, что деменция у женщин более распространена по сравнению с мужчинами, врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни, активно участвовать в социальных сетях и заниматься деятельностью, стимулирующей работу мозга, в качестве профилактики этого состояния.


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