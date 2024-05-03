 

НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной деятельности

03.05.2024, 10:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В НАТО заявили, что глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью со стороны РФ на территории целого ряда стран-союзников, передаёт Associated Press. В альянсе утверждают, что среди прочего в странах зафиксировали диверсии, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, а также кампании по дезинформации.


АР

НАТО выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с недавними представляющими угрозу безопасности альянса «гибридными действиями» РФ на территории стран-союзников: Великобритании, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, пишет Associated Press.

В сообщении, обнародованном на сайте Североатлантического альянса, уточняется, что речь идёт о неких актах диверсии, насилия, кибернетических и электронных угрозах, кампании дезинформации и других гибридных операциях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения во вредоносной гибридной активности, призвал Россию «выполнять свои международные обязательства» и подчеркнул, что это «не удержит» союзников по альянсу от оказания поддержки Украине.


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