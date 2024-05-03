 

Италия хочет получить компенсацию для фирм ЕС, пострадавших от российских санкций

03.05.2024, 2:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Италия пригрозила РФ ответными мерами за передачу «дочек» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома». Как пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Италии, ЕС намерен разработать решение, которое позволит этим и другим европейским компаниям, пострадавшим от российских санкций, компенсировать финансовый ущерб.


AP

Правительство Италии заявило о своём намерении ввести ответные меры на передачу «дочек» европейских компаний во временное управление структуре «Газпрома», пишет Reuters. По словам представителя правительства, таким образом Италия хочет добиться «компенсации ущерба» фирмам ЕС, пострадавшим от российских санкций.

Как объясняет издание, идея, изучаемая на уровне ЕС, заключается в том, чтобы позволить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, воспользоваться уже замороженными активами АО «Газпром бытовые системы» или других компаний для установления контроля над российскими организациями.

На прошлой неделе Владимир Путин передал российские дочерние компании итальянской Ariston и немецкого BSH Hausgerate под временное управление АО «Газпром бытовые системы». ЕС подверг Россию критике, заявив, что её действия подчёркивают пренебрежение Москвой международным правом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

02.05 / Hовое поколение республиканцев выступает против американской помощи Украине

02.05 / Новой военной помощи США Украине не хватит надолго

02.05 / Express – РФ наращивает вооружения, а Украина продолжает терять позиции

02.05 / Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

02.05 / Обозреватель AC – Байден и Зеленский пытаются обеспечить вечную войну на Украине

02.05 / Немецкий дипломат – Украина обманута Западом и гибнет за его геополитические интересы

02.05 / Выставки трофейной техники

02.05 / «А государству наплевать» – боец ВСУ, ставший инвалидом, рассказал France info о равнодушии правительства

02.05 / ВСУ «буквально разлагаются» — французские эксперты признают критическое положение Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика