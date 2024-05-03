Италия хочет получить компенсацию для фирм ЕС, пострадавших от российских санкций

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Италия пригрозила РФ ответными мерами за передачу «дочек» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома». Как пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Италии, ЕС намерен разработать решение, которое позволит этим и другим европейским компаниям, пострадавшим от российских санкций, компенсировать финансовый ущерб.



AP

Правительство Италии заявило о своём намерении ввести ответные меры на передачу «дочек» европейских компаний во временное управление структуре «Газпрома», пишет Reuters. По словам представителя правительства, таким образом Италия хочет добиться «компенсации ущерба» фирмам ЕС, пострадавшим от российских санкций.

Как объясняет издание, идея, изучаемая на уровне ЕС, заключается в том, чтобы позволить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, воспользоваться уже замороженными активами АО «Газпром бытовые системы» или других компаний для установления контроля над российскими организациями.

На прошлой неделе Владимир Путин передал российские дочерние компании итальянской Ariston и немецкого BSH Hausgerate под временное управление АО «Газпром бытовые системы». ЕС подверг Россию критике, заявив, что её действия подчёркивают пренебрежение Москвой международным правом.