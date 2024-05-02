Мнение: Стариковский Мир Заката

Галеев хорошо подметил, что в мире со всеми его демографическими переходами происходит глобальное и невиданное прежде в истории событие – в большинстве стран мира старики преобладают над молодыми, старичьё тотально управляет и правительствами, и советами директоров. Цитата:

«Общий знаменатель: старение всех без исключения индустриальных обществ -> невиданная и неслыханная демографическая структура с преобладанием пожилых и стариков. Возможно, поэтому привычные исторические метафоры и параллели плохо объясняют происходящее. Все запаралеленные здесь события происходили в молодых, растущих странах, с численным преобладанием молодежи.

Сегодня же мы имеем численное преобладание стариков. В этой ситуации наша привычная логика, интуиция, примеры и метафоры – не работают. Как ведут себя такие общества – мы не знаем».

Ясно, что можно сказать и жестче: мы не знаем, чем чревато такое преобладание стариков, в том числе и в странах с наличием ядерного оружия. А не может ли быть так, что у стариков (особенно с психикой, и без того изломанной огромной властью) вообще несколько иное отношение к жизни и смерти – не только своей, но и всего человечества? В конце концов, старики часто бывают эгоистичны. И особенно – властные старики, для которых может быть невыносима мысль, что почти всё в мире им подвластно, а вот против времени, то есть на самом деле против перспективы смерти – им (даже им!) не совладать никак? Неужели не мелькнет мысль: раз уж мне скоро подыхать – то остальным-то чего жить? Несправедливо!! Не устроить ли им всем напоследок знатный Тарабум?!

Плюс также всем известный склочность стариков, их манера раздувать ссоры из ничего, что, увы, обычно связано с быстро прогрессирующим, но не всегда сразу заметным ослаблением умственных способностей? Только представить мир, которым правят – повсеместно – эти самые склочные старики около 80, а их оппозиция – еще более склочные старики 65-75 лет? Не покажутся ли при таком руководстве войны с «всего лишь» ТЯО «мягким способом решения конфликтов»?

Чем опасен глубокий, но обладающий большим влиянием старик (что, кстати, уже не раз было показано в наиболее глубоких и эпатажных сериалах типа «Наследники»)? Что такие люди часто успевают ПЕРЕЖИТЬ свои родительские, отцовские чувства. Ведь человеку свойственно надеяться и верить в своих детей, думать, что, как в песне Басты, «они будут лучше чем мы». Это обольщение с изрядной долей эндорфинов, подбрасываемых мощным древним инстинктом продолжения рода. Однако почти любой старый черт переживает действие своей собственной «эндорфинной фабрики» – и доживает до момента горького прозрения, что его дети – а потом и внуки – совершенно обычные, мелкие и ничтожные как правило людишки, с какими-то шкурными заботами, ни ума ни таланта; далеко ли тут до общего разочарования в человечестве? (посмотреть хотя бы на бесполезного наркомана Хантера Байдена)?

А там и кнопку можно злорадно нажать. «Так не доставайся же ты никому!»

Мда.