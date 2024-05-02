Мнение: О философе Иване Ильине

1. Против философа Ивана Ильина, которого неоднократно цитировал Владимир Путин, развернули активную кампанию в Рунете. Его называют фашистом/нацистом, также утверждают, что Ильин якобы поддерживал гитлеровскую Германию в её противостоянии с СССР.

Одно из ярких мероприятий в кампании по травле — петиция, написанная якобы от имени студентов РГГУ и направленная против учебно-научного центра имени Ивана Ильина, который сейчас возглавляет консервативный философ Александр Дугин – едва не ставший в недавнем прошлом жертвой покушения проамериканских террористов (вместо Дугина погибла его дочь Дарья).

Комментирует профессор Александр Скоробогатов (ссылка):

«Либеральных» иноагентов отменили, но свято место пусто не бывает.

За полгода до СВО я написал пост о том, что «Партия святой заграницы», которую у нас недавно отменили, и «Партия святого Сталина» — это не такие уж и антиподы.

При этом сейчас красные активизировалась. Высокопоставленные левые — это уже не прежняя коммунистическая болонка на руках у власти. Этот пёс нынче взялся покусывать прикармливающую ее «буржуазную» власть.

Выражается это пока в идеологических диверсиях типа травли ныне покойных русских деятелей, чтимых нашим президентом, — Солженицына, Столыпина или вот сейчас Ильина.

Как это всегда было у коммунистов, все их информационные кампании основываются на вырывании фактов/цитат из контекста, подтасовках и манипуляциях с целью найти соринку в глазу объектов их нападок вкупе с патологической неспособностью видеть у своих вождей брёвна в глазу. «Это другое» — фирменный знак всех левых во все времена, включая нынешних ленинистов/троцкистов/сталинистов.

Итак, несколько фактов касательно нынешней кампании против Ильина:

А. Обвинения его в фашизме со стороны коммунистов суть тотальное вранье и передёргивания. В этом легко убедится каждый, кто непредвзятым оком просмотрит его биографию и работы;

Б. В симпатиях к нацистскому режиму его обвиняют защищающие советскую власть, не замечая того, что аналогичное обвинение на тысячекратно больших основаниях можно предъявить самой советской власти в довоенный период, которая вплоть до 22.06.41 и словом и делом демонстрировала расположение к своим немецким коллегам;

В. Добавим к этому то, что промывка мозгов левой паствы проводится по всем правилам пропагандистских кампаний. Прям вот четко, как раньше это делали навальнисты и иже с ними: синхронно залпом из всех орудий, с одним и тем же набором псевдо-аргументов, нацеленных на умы, как еще неокрепшие, так и уже испорченные марксизмом;

Г. И это в контексте того, что президент многократно демонстрировал уважение к наследию Ильина. Он его не просто цитировал. Многие элементы нынешнего курса вдохновлены его политической философией. В этом контексте атака на Ильина — это примерно как если бы в советское время кто-то развернул кампанию против Маркса. Риторический вопрос: и что бы с ним тогда марксисты во власти сделали?

Напрашивается вывод: после устранения одних иноагентов их функции стали выполнять другие — пока еще рядящиеся в патриотические одежды, но неизменно с ленинской фигой в кармане.

Напомню, кстати, что товарищ Молотов — один из ближайших соратников Сталина, который отвечал в 1939 за внешнюю политику СССР — говорил в докладах так: «Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за “уничтожение гитлеризма” прикрываемая фальшивым флагом борьбы за “демократию”». Сейчас мы понимаем, что товарищ Молотов ошибался, и сам товарищ Молотов в июне 1941 года это тоже понял. Однако мы же не называем ни Молотова, ни Сталина «фашистами» только на том основании, что они длительное время оценивали Гитлера неправильно.

Идём дальше. Как верно указывает Егор Холмогоров, неокомми открыто заявляют, что конечная их цель — не борьба против Ильина, а борьба против Русского мира (ссылка 1, ссылка 2):



Наглядно о том, что хотят предотвратить “борцы с Ильиным”.

Оказывается они предотвращают “очередную бойню за Русский мир”.

То есть прям вот наглядно — это все не про антифашизм, не про патриотизм, хотя бы советский, это всё против русской армии, военных усилий России, за ослабление Росси.

Что и требовалось доказать. Наглядней некуда.

“Ильин создал идеи, которым нет места в здоровом обществе” — пишут левацкие псевдостуденты.

Напомню основные идеи Ильина.

— необходимость национального суверенитета России;

— безусловность патриотизма;

— необходимость сопротивления злу силой <…>

«Государство призвано сопротивляться злу силой. Его призвание не в том, чтобы проповедовать добро и вызывать в человеческих душах умиление, — это призвание семьи и церкви, — но в том, чтобы пресекать противозаконные и злые дела всюду, где это необходимо. К этому деятельность государства не сводится; но это пресечение несомненно входит в его обязанности. Отказаться от этого значило бы предать слабых на угнетение или на растерзание сильным; или же предать свой народ на порабощение и эксплуатацию иностранцам. Человек имеет право прощать свои обиды, но не чужие страдания. Он имеет право жертвовать собою и своим имуществом, но не своими братьями и не своей родиной». Иван Ильин.

Вот против каких идей они воюют. <…> Выступают против мнимого «нациста» Ильина, чтобы сорвать реальную денацификацию реальных нацистов.

Также, как указывает Холмогоров, весьма подозрительно, что левые запустили кампанию против Ильина, – а через него против Дугина и Путина, – аккурат за пару недель до того, как было опубликовано интервью Такера Карлсона с Дугиным, записанное, очевидно, сильно заранее (ссылка). Об готовящемся интервью, – рассчитанном, главным образом, на западную аудиторию, – скорее всего, знали американские спецслужбы. Понятно, в чьих интересах было попытаться именно в этот момент запустить информационную компанию по дискредитации российской философии…

2. Теперь о сути претензий левых к Ильину, согласно которым он якобы был фашистом/нацистом. Вот что писал про историю своих взаимоотношений с нацистскими властями сам Иван Ильин, которого большевики насильно выслали из страны на «философском пароходе» и который из-за этого вынужденно поселился в Германии за много лет до прихода Гитлера к власти. Цитирую из поста блогера konstantinus-a (ссылка):



Иван Ильин описывает как он дружил с немецкими нацистами:

“Гонение на меня в Германии началось еще в 1933 году за то, что я дерзал быть русским патриотом с собственным суждением. Вот список.

1933. Апрель—Июль. Первые посещения моего жилища политической полицией. Попытки разоблачить меня как «Франкофила» или же использовать меня против остальной эмиграции. Мой отказ.

1933. Август. Обыск у меня. Арест (так и везли под стражей через весь город на полицейской открытой колымаге). Запрещение «заниматься политической деятельностью» под угрозой концлагеря.

1934. Апрель. Предложение мне как профессору Русского Научного Института заняться пропагандой антисемитизма во всем эмиграционном рассеянии. Мой категорический отказ.

1934. Июнь. Мне отказано в праве на работу.

1934. Июль. Я уволен в два счета из Русского Института.

1937. Август. Вызов в политическую полицию, где за четыре года скопились доносы на меня из среды «русского национал-социалистического движения». Доносы эти были читаны моими друзьями. Были доносы в 22 пункта.

1937. Октябрь. Два допроса в Гештапо.

Не служил ли я в Москве большевикам? Ответ: нет.

Почему меня не расстреляли сразу, а выслали только через пять лет? Ответ: Бог не допустил.

Не масон ли я? Ответ: нет.

1938. Февраль. Вызов в Гештапо. Запрет всяких выступлений — по-русски, по-немецки. Прекращен мой открытый философский семинарий.

Никакие протесты не помогают.

Узнаю стороной о новом накоплении доносов.

1938. Апрель. Приглашение к заместителю Розенберга. В беседе категорически заявляю, что Украина не в моей власти, но что на оккупацию ее и отчленение никогда не соглашусь.

1938. Май. Я готовлю мой окончательный отъезд из Германии.

1938. Июнь. Я получаю в частном порядке три уведомления:

1) Поход на меня будет продолжаться.

2) Пропагандное министерство объявило меня «разоблаченным масоном», а мои публичные выступления недопустимыми

— за отсутствие в них антисемитизма,

— за проводящуюся в них христианскую точку зрения.

3) Будет сделана попытка использовать мои силы в подготовке похода на Россию.

1938. Июнь. Я беру визу на Карловацкий Собор и получаю ее с правом возврата в Германию.

Я передаю свою квартиру.

Вещи и книги на склад.

Один из друзей получает от меня генеральные полномочия на все мое имущество и на ведение моих дел.

1938. Начало июля — я покидаю Германию совсем. Уезжаю в Швейцарию. <…>

1938 г.

“Тут (в Германии) стало невозможно ни дышать, ни свободно работать, национал-социализм проповедует изуверскую доктрину, одни там обезумели, другие настолько глупы, что не понимают, куда это их ведет. Они ненавидят Россию, и теперь уже ясно видно, что никакой надежды на изменение положения нет”

1941 г.

“Многие наивные русские эмигранты ждали от Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. Они рассуждали так: враг моего врага — мой естественный единомышленник и союзник.

На самом же деле враг моего врага может быть моим беспощадным врагом. Поэтому трезвые русские патриоты не должны были делать себе иллюзий”

Как видите, ни о какой дружбе с нацистами речи не идёт. Напротив, к тому времени, как Сталин в 1939 году заключил пакт о дружбе с Германией, репрессивная машина Гитлера уже выдавила Ильина в Швейцарию.

С разбором философии Ильина и анализом того, как Ильин критиковал фашизм, можно ознакомиться вот в этом интервью и в видео историка Аркадия Минакова.

3. Антиильинисты, постепенно занимающие нишу неактуальных уже навальнистов, подключили к своей пропаганде в том числе и блогеров-миллионников с Ютуба. При этом они не ограничиваются вырванными из контекста цитатами из работ Ильина конца 1920-х – начала 1930-х, написанных ещё до того, как фашисты и нацисты показали своё истинное лицо (хотя уже тогда Ильин относился к фашизму с настороженностью и, разумеется, ни в каких фашистских объединениях не состоял). Статьи, из которых участники травли берут цитаты, в действительности посвящены критике фашизма (ссылка).

И всё же, поскольку натянуть на Ильина ярлык фашиста очень хочется, левые вынуждены идти на откровенные подлоги и искажения приписываемых философу слов. Историк Александр Дюков, известный своей скрупулёзной работой с проверкой источников, выявил ряд примеров таких фальсификаций, просто пройдя по ссылкам на указанные в ролике работы (ссылка):

Попросили прокомментировать Баженова.

“Сразу после нападения Третьего рейха, из Швейцарии (релокант?) писал о “подготовке Советским Союзом условий для Второй мировой войны”. И вообще, “правовой рай, что несли нацисты, воспринимался народной душой, как освобождение” (© Гитлер и Сталин, 58/182 стр.). “

Открываем стр. 58. Там по идее должно быть о “подготовке Советским Союзом условий для Второй мировой войны”.

Ой. “Ленин и Сталин также предприняли многое, чтобы предотвратить эту войну и сделать ее невозможной”.

Если же прочитать абзац полностью, мы обнаружим, что Ильин пишет, что советское правительство не хотело, чтобы произошло вторжение в СССР, а хотело, чтобы новая мировая война случилась вне СССР. Ну да, хотело. Смотрите запись Димитрова речи Сталина 7.9.1939 г.

Открываем стр. 182. Там по идее должно быть про “правовой рай, что несли нацисты, воспринимался народной душой, как освобождение”.

И опять ой.

Того, что “цитирует” Баженов вообще нет. А есть про то, что некоторыми во время нацистской оккупации “…чужая власть, которая, тем не менее, воспринималась как правовое устройство и, оглядываясь назад, на кошмар истекших десятилетий, так или иначе думалось об “освобождении” — и что эти некоторые пошли на службу нацистам.

Где про “народную душу”, где про “правовой рай”? А “освобождение” Ильин сам ставит в кавычки и в конце статьи (стр. 184) абсолютно ясно обозначает неприятие “германско-русского антикоммунистического фронта гражданской войны”: “Что еще страшнее может прийти в голову, кроме гражданской войны вслед за такой революцией и за такой войной?”

Вернемся на стр. 182 и читаем про тех, кому Ильин симпатизирует на самом деле: “чем дальше во времени и пространстве заходила война, тем заметнее пробуждался русский национальный инстинкт самосохранения, тем сильнее становилась решимость русского народа обороняться от врага и тем больше воюющие народные массы учились подчиняться дисциплине национального Верховного командования, не обращая внимания на партийный режим”.

Проблема лжецитат – что им верят.

Ну и давайте проверим ещё одно утверждение Баженова: Ильин “в сентябре 41, когда страна захлебывалась в крови и задыхалась из-за горящих городов, писал, что “это страну оздоровит” (© Новая национальная Россия, стр. 789)”.

Открываем стр. 789, начинаем читать.

1. У России может быть много неприятелей в мире, но враг у нее один. Это есть единственный враг, который хотел бы и мог бы завоевать ее, расчленить и поработить.

2. Тягостно и опасно, что борьбу с этим врагом Россия должна вести, находясь в состоянии коммунистического тифа, не преодолев его и не оправившись от него. Однако сильный реактив войны может и должен помочь в этом преодолении.

3. Все разговоры о том, что эта война по намерениям вторгающихся имеет смысл “крестового похода” против коммунизма, суть разговоры лживые или глупые – лживые у пропагандирующих, глупые у доверяющих. Война эта ведётся не с коммунистами ради их “идейного свержения”, а с Россией.

Ну что по ссылке нет якобы цитируемых слов, мы уже привыкли.