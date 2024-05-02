Блогер Николай Соболев открыл курсы «Как снять статус иноагента за 90 дней»
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Популярный видеооблогер Николай Соболев рассказал об открытии курсов по снятию статуса иностранного агента. Всего за 200 тысяч рублей блогер поделится способом превращения «из жадного либерала-русофоба в истинного патриота-бессребренника».
Во вступительном рекламном ролике Соболев рассказывает, что этот курс может быть полезен для тех, кто попал в реестр иноагентов за несколько неосторожных высказываний, о «которых хочется поскорее забыть»; для тех, кто хочет продолжить жить нормальной жизнью и снова зарабатывать на рекламе.
– Присвоение статуса иноагента ещё не означает, что все потеряно. Это справедливый и дружественный намёк от государства о том, что ваша позиция по ряду неоднозначных вопросов требует небольшой корректировки, – говорит он.
По словам Соболева, главная ошибка новичка – диаметральный разворот политических взглядов после обретения статуса иноагента. Как отмечает блогер, такое раскаяние будет выглядеть неестественно. Вместо этого необходимо пройти «постепенный и осознанный путь по пересмотру своей антигосударственной позиции».
– Можно и нужно использовать свою узнаваемость, чтобы обратить внимание людей на действительно важные проблемы россиян: «голую вечеринку», низкую рождаемость, приговор Джулиану Ассанжу, – перечислил блогер.
За дополнительную плату в размере 800 тысяч рублей блогер предлагает индивидуально поработать с клиентом – вести его социальные сети, периодически анализировать проведённую работу и планировать дальнейшие шаги.
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