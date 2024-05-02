Блогер Николай Соболев открыл курсы «Как снять статус иноагента за 90 дней»

Популярный видеооблогер Николай Соболев рассказал об открытии курсов по снятию статуса иностранного агента. Всего за 200 тысяч рублей блогер поделится способом превращения «из жадного либерала-русофоба в истинного патриота-бессребренника».

Во вступительном рекламном ролике Соболев рассказывает, что этот курс может быть полезен для тех, кто попал в реестр иноагентов за несколько неосторожных высказываний, о «которых хочется поскорее забыть»; для тех, кто хочет продолжить жить нормальной жизнью и снова зарабатывать на рекламе.

– Присвоение статуса иноагента ещё не означает, что все потеряно. Это справедливый и дружественный намёк от государства о том, что ваша позиция по ряду неоднозначных вопросов требует небольшой корректировки, – говорит он.

По словам Соболева, главная ошибка новичка – диаметральный разворот политических взглядов после обретения статуса иноагента. Как отмечает блогер, такое раскаяние будет выглядеть неестественно. Вместо этого необходимо пройти «постепенный и осознанный путь по пересмотру своей антигосударственной позиции».

– Можно и нужно использовать свою узнаваемость, чтобы обратить внимание людей на действительно важные проблемы россиян: «голую вечеринку», низкую рождаемость, приговор Джулиану Ассанжу, – перечислил блогер.

За дополнительную плату в размере 800 тысяч рублей блогер предлагает индивидуально поработать с клиентом – вести его социальные сети, периодически анализировать проведённую работу и планировать дальнейшие шаги.

—