Новой военной помощи США Украине не хватит надолго

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Киев может израсходовать новый пакет американской помощи в размере $61 миллиардов и вновь столкнуться с нехваткой оружия уже к концу следующего года. Поэтому западным союзникам необходимо задуматься о долгосрочном плане финансирования Украины, ключевым фактором в котором должны стать замороженные российские активы, пишет Reuters.



AP

На днях США одобрили Украине «жизненно важную» помощь в размере $61 млрд. Но стране по-прежнему нужен среднесрочный план финансирования, чтобы «противостоять натиску России», пишет Reuters.

Общая поддержка союзников должна позволить Киеву протянуть примерно до конца следующего года. Но к этому времени его армия может вновь столкнуться с нехваткой оружия, предупреждает издание.

Даже если Джо Байден победит на президентских выборах в США, ему будет очень непросто получить больше денег от конгресса. А если в Белый дом вернётся Дональд Трамп, то американской содействие Украине станет ещё более нестабильным, утверждается в статье.

Поэтому необходим многолетний план финансирования, ключевым элементом которого должны стать замороженные активы Москвы. Подобная инициатива обеспечит определённую страховку от политических колебаний в Америке, «повысит моральный дух» украинцев и придаст западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства, рассуждает Reuters.