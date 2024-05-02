Express – РФ наращивает вооружения, а Украина продолжает терять позиции

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Россия объявила об увеличении объёмов производства вооружений, чтобы поддержать необходимые темпы наступления на Украине, пишет Express. Соответствующее заявление министерства обороны было сделано на фоне ежедневных успехов российских войск, продвигающихся всё дальше вглубь территории Украины, которая теряет позиции в ожидании западной помощи.



AP

Россия наращивает производство вооружений, нанося тем самым серьёзный удар по Украине, которая теряет всё больше позиций, пишет Express. Министерство обороны РФ объявило об этом 1 мая, поскольку Москва стремится поддержать своё наступление на Украине. Это заявление было сделано на фоне ежедневных тактических успехов российских войск, особенно на юго-востоке Украины. Сейчас РФ контролирует чуть менее пятой части территории страны.

«Для поддержания требуемых темпов наступления… необходимо увеличить объёмы и качество поставляемых в войска вооружений и военной техники, в первую очередь оружия», — заявил Шойгу. За последние недели российские войска добились нескольких тактических успехов, закрепившись в Донецкой области и укрепив свои позиции в Харьковской области. Министерство обороны РФ также заявило, что его войска взяли деревню Семёновка, в очередной раз подчеркнув неуклонное продвижение России.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский предупредил в воскресенье, что Украина рискует потерять ещё больше позиций, если западные страны не начнут быстро поставлять оружие. Он объявил об отступлении украинских войск из деревень в районе Авдеевки — ключевого опорного пункта на востоке Украины, захваченного Россией в начале этого года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник выразил озабоченность по этому поводу, заявив, что задержки с предоставлением обещанной военной помощи со стороны альянса позволили РФ получить преимущество на поле боя. Кроме того, отсутствие возможностей для нанесения глубоких ударов позволило российским войскам сконцентрировать свои силы. Западные партнёры пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако задержка военной помощи сказалась на способности Киева к обороне.