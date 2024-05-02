 

Express – РФ наращивает вооружения, а Украина продолжает терять позиции

02.05.2024, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия объявила об увеличении объёмов производства вооружений, чтобы поддержать необходимые темпы наступления на Украине, пишет Express. Соответствующее заявление министерства обороны было сделано на фоне ежедневных успехов российских войск, продвигающихся всё дальше вглубь территории Украины, которая теряет позиции в ожидании западной помощи.


AP

Россия наращивает производство вооружений, нанося тем самым серьёзный удар по Украине, которая теряет всё больше позиций, пишет Express. Министерство обороны РФ объявило об этом 1 мая, поскольку Москва стремится поддержать своё наступление на Украине. Это заявление было сделано на фоне ежедневных тактических успехов российских войск, особенно на юго-востоке Украины. Сейчас РФ контролирует чуть менее пятой части территории страны.

«Для поддержания требуемых темпов наступления… необходимо увеличить объёмы и качество поставляемых в войска вооружений и военной техники, в первую очередь оружия», — заявил Шойгу. За последние недели российские войска добились нескольких тактических успехов, закрепившись в Донецкой области и укрепив свои позиции в Харьковской области. Министерство обороны РФ также заявило, что его войска взяли деревню Семёновка, в очередной раз подчеркнув неуклонное продвижение России.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский предупредил в воскресенье, что Украина рискует потерять ещё больше позиций, если западные страны не начнут быстро поставлять оружие. Он объявил об отступлении украинских войск из деревень в районе Авдеевки — ключевого опорного пункта на востоке Украины, захваченного Россией в начале этого года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник выразил озабоченность по этому поводу, заявив, что задержки с предоставлением обещанной военной помощи со стороны альянса позволили РФ получить преимущество на поле боя. Кроме того, отсутствие возможностей для нанесения глубоких ударов позволило российским войскам сконцентрировать свои силы. Западные партнёры пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако задержка военной помощи сказалась на способности Киева к обороне.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

03.05 / Италия хочет получить компенсацию для фирм ЕС, пострадавших от российских санкций

02.05 / Hовое поколение республиканцев выступает против американской помощи Украине

02.05 / Новой военной помощи США Украине не хватит надолго

02.05 / Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

02.05 / Обозреватель AC – Байден и Зеленский пытаются обеспечить вечную войну на Украине

02.05 / Немецкий дипломат – Украина обманута Западом и гибнет за его геополитические интересы

02.05 / Выставки трофейной техники

02.05 / «А государству наплевать» – боец ВСУ, ставший инвалидом, рассказал France info о равнодушии правительства

02.05 / ВСУ «буквально разлагаются» — французские эксперты признают критическое положение Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика