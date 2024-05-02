Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

Дорогостоящий подарок певицы в виде квартиры для Михаила и Евы стал неожиданным сюрпризом для молодоженов. Этот жест Жасмин связала с приятными воспоминаниями о времени, проведенном в этой квартире вместе со своим сыном.

Свадебное торжество Михаила и Евы прошло великолепно, а подарки от Жасмин только добавили радости в их новую семейную жизнь. Кроме квартиры, певица устроила молодоженам роскошное путешествие в Сингапур, чтобы они могли насладиться первыми днями свадебного счастья в удивительном месте.

Серьги-пусеты для Евы и часы для Михаила стали персональными подарками от Жасмин, которые добавили уюта и радости в их новый семейный дом. Эти мелочи показывают, насколько важны для артистки близкие люди и как она заботится о их счастье.

Жасмин не привыкла экономить на своих близких, особенно, когда речь идет о таких важных моментах, как свадьба и создание семьи. Ее душевные подарки наполнены заботой и любовью, что делает их еще более ценными для Михаила и Евы.

Такие моменты, как свадьба, сближают семью и делают нас ближе друг к другу. Певица Жасмин открыто поделилась своей радостью и счастьем за сына, подарив ему и его возлюбленной не только материальные ценности, но и тепло и заботу. Ее поступок стал прекрасным примером того, как важно заботиться о своих близких и делиться с ними своими радостями.