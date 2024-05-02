Непереносимость молока может указывать на опухолевые процессы

По словам гастроэнтеролога Натальи Шульги, внезапная непереносимость молока у взрослых может свидетельствовать о серьезных изменениях в организме.

В настоящее время много обсуждается вопрос о том, что взрослым следует избегать молочных продуктов, так как их тело теряет способность к нормальному усвоению этого продукта. Однако доктор Наталья Шульга уточняет: на самом деле, у многих взрослых наблюдается нормальная переносимость молока.

Эксперт объясняет, что способность организма переваривать молоко после детского возраста зависит от генетики. У некоторых людей ген, ответственный за расщепление молочного сахара лактозы, остается активным, а у других – нет. В результате некоторые хорошо переносят молоко, а у других могут возникнуть проблемы.

Согласно словам Шульги, существует три основных генотипа людей, которые определяют способность к перевариванию молока. Однако внезапная его непереносимость может указывать на возможные патологии, такие как вторичная лактазная недостаточность, вызванная различными заболеваниями, включая опухолевые процессы.