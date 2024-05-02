Мнение: Это даже хорошо, что сейчас нам плохо?

Неплохая статья, как обычно в последнее время у Невзорова, но мне показался особенно занятным ход мысли автора – по сути, идентичный тому, который сейчас повсюду заметен у наших “охранителей”.

Невзоров пишет: “Не бойтесь цензуры, она научит нас дьявольской изобретательности!” То же самое сейчас говорят в отношении санкций Запада: “Не бойтесь санкций! Оставшись без западного софта, железа, платежных систем, кредитов и импорта, мы по такому случаю сделаем все еще более лучше, чем у них!”

То есть в обоих случаях воспевается навязанное извне ограничение, как якобы наилучший стимул для прорывного творчества. Боюсь, однако, что это все иллюзии в духе старой детской песенки “Это даже хорошо, что сейчас нам плохо!” Ограничения порождают только скудость – и больше ничего.

А творческий потенциал в обществе зависит только от числа свободных людей. И больше ни от чего. Поэтому, собственно, США в научном и культурном планах всегда превосходили СССР-РФ на несколько порядков.

Но статья, повторюсь, неплохая. Цитата:

“Они сейчас провоцируют такое интеллектуальное сопротивление, которое их сметет к чертовой матери со всеми их запретами на мат, со всеми их разговорами про нравственность и национальное самосознание. Они учат сейчас целое поколение эзопову языку, умению концентрировать и жестко выражать свою мысль и сопротивляться тем глупостям, которые они тонизируют.

Цензура — это попытка одних людей заставить других людей мыслить, думать и жить так, как нравится этой кучке не очень умных, чрезвычайно серых и в общем пустых Нимизулиных и Нимилиновых. Они не в силах противопоставить интеллектуальному свободомыслию ничего, будучи нулями в этом вопросе. Прозрение, переход на сторону либертарианства станет массовым”.

http://www.snob.ru/profile/20736/blog/75561

(2014)

Написал ровно 10 лет назад, 2 мая.