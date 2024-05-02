Скандалы: Гонорары Шнурова, Киркорова и Лепса доходят до 20 миллионов

Что повлияло на «подорожание» отечественных звезд

Корпоративы отшумели, до «летнего чёса» еще далеко, а российские исполнители и не думают уменьшать размер выросших гонораров. Пандемия, международная обстановка, вопросы безопасности — все эти проблемы несколько лет играли не на кассу артистов. Но еще в прошлом году спрос на исполнителей стал увеличиваться, а гонорары постепенно расти, почти приближаясь к «сытым нулевым». Почему так, разбирается MSK1.RU.

Артисты уехали — денежки остались

— Прошедший 2023 год побил все рекорды по величине бюджетов на празднования и заказ артистов, а также звездных ведущих и известных спикеров, — говорит известный продюсер Табриз Шахиди, глава агентства «Империя музыки», одного из лидеров на отечественном рынке развлечений. — Как правило, это были мероприятия, организованные государством, события федерального значения. Высокий спрос привел к росту гонораров исполнителей и ведущих на 25 процентов и выше. Судя по началу года и количеству запросов на лето, осень и декабрь — год обещает быть результативным.

Например, Петербургский Международный Экономический Форум является для исполнителей отличной возможностью продемонстрировать свою востребованность и пополнить бюджет.

Пока не озвучены имена исполнителей, которые примут участие в большом концерте на Дворцовой площади и на вечеринках в рамках форума. Зато известно, что на важном мероприятии востребованы не только поп- и рок-звезды, но и классические музыканты. Например, в этом году на ПМЭФ пройдет большой концерт амбассадоров проекта «Русская Фортепианная Школа».

И заказчикам есть из кого выбирать. Несмотря на отъезд из России некоторых артистов, популярных исполнителей осталось достаточно, чтобы «закрыть» все потребности клиентов.

— Здесь важно отметить, что несмотря на то, что убывшие из индустрии имена хоть и в большинстве своем из первой 20-ки рейтинга, их, по сравнению с общим числом артистов на российской сцене, меньше одного процента, — подчеркивает Табриз Шахиди.

Но этот «один процент» позволил тем, кто остался на отечественной сцене, поднять свою ценность для заказчиков в конкретном денежном выражении. На основе личного опыта взаимодействия с клиентами и партнерами по всей стране, Табриз Шахиди озвучил топ-10 российских исполнителей с самыми высоким гонорарами — от 8 до 20 миллионов рублей за выступление 45–50 минут (в зависимости от характера события и дальности перелетов):

Вложиться в хит

Общая инфляция и рост курса валют — тоже влияют на увеличение гонораров. До сих пор некоторые исполнители озвучивают свою оплату в долларах или евро. Например, по данным концертного агентства «123 шоу», певица Жасмин за выступление просит от 15 тысяч евро, Анжелика Варум — от 25 тысяч евро, а Баста — 70 тысяч евро. В пересчете на рубли рост гонораров весьма существенный.

— Многие считают, что артисты просто гребут деньги лопатой, беря цены с потолка. Но это совсем не так, — объяснят продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Зрители даже не думают, сколько нужно вложить в создание одного хита или новой концертной программы.

Рассчитать стоимость производства чего-то материального, например, фейерверка или праздничного торта, нетрудно: себестоимость плюс затраты на доставку и продвижение. Но как вычислить стоимость выступления артиста? По мнению, продюсера Леонида Дзюника, принцип тот же — подсчитываем вложения и добавляем немного на хорошую жизнь для исполнителя.

— Для начала ты должен купить песню, затем записать ее в хорошей студии, снять клип, заплатив всем участникам мероприятия — от режиссера до визажиста, — перечисляет затраты Леонид Дзюник. — Дальше нужно донести песню и клип до слушателя, а значит разместить композицию на музыкальных ТВ-каналах, поставить в ротацию на радиостанциях, разрекламировать в соцсетях. А это колоссальные затраты. Еще до пандемии популярная музыкальная радиостанция брала 600 евро за одну трансляцию песни. А чтобы песня стала хотя бы узнаваемой, таких трансляций нужно 100 в месяц как минимум.

Но вложения того стоят — успешное попадание в аудиторию может привести исполнителя в топ самых дорогих артистов. Например, 22-летний Андрей Косолапов, который выступает под сценическим именем Macan, большинству российской аудитории незнаком, его не показывали по ТВ, не крутили на радио.

Его гонорары сегодня сравнимы с теми, что берут за выступление Филипп Киркоров или Григорий Лепс. И дело не только в таланте исполнителя «пацанского рэпа», но и в огромных затратах на продвижение во «ВКонтакте», что дало точный выстрел в аудиторию. А если хит правильно завирусился в Сети, то последует и огромная популярность у «своего» слушателя.

В бой идет «второй эшелон»

Но не только самые популярные исполнители подняли гонорары на радостях от увеличения спроса. Цены за выступления выросли и у тех, кто еще недавно входит в топ «дискотеки 80-х». А всё потому, что российская сериальная индустрия в последнее время сосредоточилась на прошлом — один за другим выходят картины про времена заката СССР и «лихие девяностые».

— Сериал «Слова пацана», который стал супер-популярным, увеличил интерес и к тем исполнителям, что звучат в кадре: группам «Мираж», «Комбинация», Виктору Салтыкову из группы «Форум», и вообще к музыке конца 80-х — начала 90-х, — говорит продюсер Леонид Дзюник. — В последнее время эти исполнители были не сильно востребованы, а теперь на них вырос спрос и, как итог, выросли их гонорары. К тому же, сейчас еще снимают отдельный риал про группу «Комбинация», думаю, после него цены на нее увеличатся еще больше. В общем, ностальгия сейчас хорошо продается.

«Дискотека Авария» — от 3 000 000 руб.

Игорь Саруханов — от 1 200 000 руб.

Маргарита Суханкина — от 1 000 000 руб.

Группа «Комбинация» с Татьяной Ивановой — от 650 000 руб.

Золотым составом с Аленой Апиной — от 800 000 руб.

Алена Апина соло — от 1 200 000 руб.

Группа «Мираж» — от 1 000 000 руб.

Виктор Салтыков — от 600 000 руб.

Ирина Салтыкова — 300 000 руб.

(Расценки по данным концертного агентства «123 шоу»).

Но, по мнению продюсера, всё равно сегодня нет такого числа заказов на выступления, сколько их было в «золотой век корпоративов» — в нулевые и десятые. Поэтому, подняв гонорары, свои бытовые райдеры большинство исполнителей оставили прежними — без безумных требований.

— Сейчас все артисты понимают, что заказчики готовы платить, но не выбрасывать деньги. Помню, когда Светлана Лобода еще зарабатывала в России, ее бытовой райдер составлял почти половину стоимости гонорара — такие были безумные требования, чуть ли не обои переклеивать перед ее приездом, — рассказывает продюсер Леонид Дзюник.

Но нашим звездам еще далеко до гонораров звезд мировых. Пока лидерство держит Бейонсе, которая в прошлом году за 70-минутный концерт на открытии в Дубае отеля Atlantis The Royal взяла 24 миллиона долларов. В пересчете на рубли — 2 миллиарда 202 миллиона.

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Александра Сотникова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”