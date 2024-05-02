 

Литературовед: под именем Ивана Ильина свои политические труды публиковал Сергей Михалков

02.05.2024, 15:33, Разное
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Советский писатель Сергей Михалков – настоящий автор некоторых трудов, приписываемых русскому политическому философу Ивану Ильину. С таким заявлением выступил литературовед из Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский.

Учёный утверждает, что при жизни Ильин ничего не знал о работах, издававшихся под его именем.

Изучив личную переписку Сергея Михалкова с Молотовым, Ежовым и Сталиным, Ягужинский пришёл к выводу, что партия знала о политической позиции писателя, но не хотела раздувать из этого скандала. В 1936 году нарком внутренних дел Николай Ежов писал Михалкову:

«Вы – безусловное светило детской советской литературы, но ваша позиция по ряду вопросов несовместима с убеждениями истинного коммуниста. Рекомендую вам <…> не публиковать их под своим именем. Останьтесь в истории как детский писатель и автор гимна СССР, а не смутьян и антикоммунист».

Писатель последовал рекомендации партийных лидеров, уверен Ягужинский. В то время за границей жило огромное количество представителей царской интеллигенции и именно от имени одного из них Михалков и начал публиковать свои политические манифесты. Изучив переписку самого Ильина с представителями эмигрантских кругов, филолог не нашёл ни единого упоминания о ныне приписываемых Ильину идеях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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