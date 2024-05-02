 

WhatsApp представил новые функции для организации мероприятий в «Сообществах»

02.05.2024, 15:30, Разное
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WhatsApp обновил свои возможности, чтобы упростить взаимодействие в групповых чатах. Теперь в приложении появилась функция планирования мероприятий, позволяющая пользователям создавать и управлять событиями прямо внутри «Сообществ». Каждый участник может инициировать мероприятие, а другие члены могут к нему присоединиться.

Информация о предстоящих событиях будет отображаться на странице группы, а уведомления будут отправляться автоматически, чтобы напомнить о них вовремя. На данный момент эта функция доступна только для «Сообществ», но скоро она станет открытой и для всех групповых чатов.

Кроме того, была введена система цепочки ответов на сообщения администраторов в «Сообществах», чтобы упорядочить обсуждения и избежать беспорядка в чате. Уведомления о таких ответах по умолчанию отключены, чтобы избежать спама.


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